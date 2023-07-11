Украине предложат план вхождения в НАТО по упрощенной процедуре, — Столтенберг (видео)

По словам генсека, единственной гарантией безопасности для Киева будет победа на поле боя и союзники готовы с этим помочь. 11 июля в Вильнюсе также будет опубликован текст коммюнике о предоставлении военной поддержки для борьбы с российской агрессией.

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В среду, 12 июля состоится первый инаугарационный саммит Украина-НАТО, где Киеву предложат план его будущего вступления в Альянс. Об этом заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг во время брифинга 11 июля.

По его словам, процесс вступления в НАТО для Украины будет не двухэтапным, как для других государств, а одноэтапным — в упрощенной форме. Речь идет о выполнении Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ), который Киеву выполнять не нужно будет. Когда наступит время, будет просто подписан протокол о членстве и состоится его ратификация со всеми союзниками. Все остальные подробности будут озвучены непосредственно на мероприятии.

Кроме того, в первый день саммита также будет обнародован текст коммюнике Североатлантического Альянса по Украине, в котором детально будет расписано, как НАТО будет продолжать помогать Украине в борьбе с российской агрессией.

Самое главное сейчас, отмечает Йенс Столтенберг, продолжить предоставлять военную поддержку Киеву.

"Я уверен, что наши члены поддержат Украину. Это все о том, что Украина приблизится к НАТО", – говорится в сообщении.

В НАТО также отметили, что война началась в 2014 году, а в 2022 году войска Владимира Путина вторглись со всех сторон на территорию Украины. Все это время Альянс поддерживал страну в ее борьбе и продолжит это делать совместно с партнерами столько, сколько потребуется.

"Основная цель, чтобы Украина победила, будучи демократической нацией Европы, иначе никаких гарантий безопасности быть не может", — продолжил Йенс Столтенберг.

Напомним, 11 июля глава МИД Дмитрий Кулеба высказался о гарантиях безопасности для Украины на саммите НАТО. Он призвал не повторять ошибок 2008 года, когда Ангела Меркель выступила против вступления Украины в НАТО.