"Безпрецедентно й абсурдно": НАТО не готове запросити Україну до Альянсу, — Зеленський

За словами президента України, Київ налаштований на відкритий діалог поки партнери озвучують умови для запрошення країни до Альянсу. Це може додати мотивації та вседозволеності Російській Федерації.

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення, які ухвалюють на саміті НАТО у Вільнюсі без участі Києва в переговорах. Про це він написав у своєму Telegram-каналі 11 липня.

Насамперед глава держави зазначив, що цінує всіх союзників та їхню допомогу. Також завжди цінно, коли йде відкритий діалог, проте складається враження, що Альянс поки що до цього не готовий.

"Ми отримали сигнали про те, що обговорюються формулювання без України. І я хочу підкреслити: це формулювання тільки щодо запрошення, а не щодо членства України. Безпрецедентно й абсурдно – коли немає жодних часових рамок і для запрошення (!), і для членства України. Це схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу", — написав Володимир Зеленський, який наразі перебуває в дорозі на саміт у Вільнюсі.

Президент України зазначив, що дуже дивне формулювання від Альянсу щодо "умов" для запрошення, коли не йдеться навіть про членство. Усе це залишає можливість торгуватися участю України в НАТО в переговорах із Російською Федерацією.

Для Кремля цей крок, ділиться Володимир Зеленський, означає новий приплив мотивації і сигнал на те, що вони можуть далі продовжувати свій терор.

"Невизначеність — це слабкість. І я відверто обговорю це на саміті", — підсумував глава держави.

Нагадаємо, 11 липня повідомлялося, що Україні можуть запропонувати план входження в НАТО за спрощеною процедурою, про що повідомив генсек Єнс Столтенберг. За його словами, єдиною гарантією безпеки для Києва буде перемога на полі бою і союзники готові з цим допомогти.