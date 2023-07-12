Приглашение Украины в НАТО помогло бы Зеленскому пойти на горький мир с РФ, — WSJ

По словам журналистов, приглашение в НАТО помогло бы президенту Украины убедить украинцев пойти на мир с РФ даже с территориальными уступками.

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Приглашение Украины в НАТО по итогам саммита в Вильнюсе стало бы движением в сторону "горького мира" и прекращением войны. Об этом написали журналисты The Wall Street Journal.

Сообщается, что такое приглашение помогло бы президенту Украины Владимиру Зеленскому убедить украинцев пойти на горький мир с РФ, оставив под ее контролем некоторые территории. К примеру, полуостров Крым.

"Серьезное беспокойство Украины вызывает то, что Россия выжидает после перемирия и начинает новое наступление. Это гораздо менее вероятно, если Украина будет в альянсе", — сказано в материале.

Издание пишет, что у Украины сейчас, вероятно, самая смертоносная и мотивированная армия в Европе. Она могла бы стать прекрасны дополнением для Североатлантического Альянса.

"Членство в НАТО закрепит эту способность и желание твердо сражаться на стороне Запада", — отметили журналисты.

Байден против членства Украины в НАТО

Однако, как сообщается, президент США Джо Байден, похоже, не хочет пока принимать Украину в НАТО. Это соответствует его привычке медленно реагировать на изменяющиеся обстоятельства конфликта. Он медлил с попытками сдержать вторжение и не спешил с предоставлением передового оружия.

"Байден также, кажется, медленно осознает стратегические преимущества победы Украины", — отметили журналисты.

Они предположили, что в Белом доме опасаются эскалации со стороны главы Кремля Владимира Путина. Однако проблема Путина в том, что эскалация имеет свои издержки, не в последнюю очередь внутри страны, потому что потребует большей мобилизации.

В Офисе президента Украины заявили, что саммит НАТО в Вильнюсе дает россиянам четкий сигнал. Так, Андрей Ермак уверен, что саммит НАТО в Вильнюсе демонстрирует веру партнеров в победу Киева.

Также напомним, что на саммите в Вильнюсе начался Совет Украина-НАТО. Президент Украины назвал приоритетные вопросы для обсуждения, которые помогут создать общую стратегию развития, поддержания стабильности и безопасности на континенте.