Столтенберг отказался спекулировать о "сапоге НАТО" на украинской земле до завершения войны

По словам генсека Альянса, происходящее в Украине — это битва логистики. А окончательное решение о вступлении в НАТО не может быть принято до тех пор, пока не будет "хоть какого-то конца этой войне".

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался рассуждать на тему натовского военного контингента в Украине по завершении войны. Об этом сообщает Sky New.

По словам Столтенберга, было бы неправильно строить догадки о том, что может происходить после войны. Генсеку Альянса задали вопрос о том, собирается ли НАТО поставить свой сапог в Украине, если страна не станет полноправной участницей Альянса.

Столтенберг настаивает на том, что сейчас все внимание к тому, чтобы добиться справедливого завершения войны надолго.

По его словам, насущная необходимость в том, чтобы обеспечить беспрерывный поток оружия.

"Много месяцев назад мы поняли, что это война на истощение, то есть битва логистики", — сказал он в интервью журналистам.

Он отметил необходимость в поддержании в функциональном состоянии систем вооружения, которые находятся в Украине. По его словам, это так же важно, как и поставка новых.

"Когда война закончится… все союзники по НАТО должны будут сесть и договориться", — отметил Столтенберг.

"Окончательное решение не может быть принято до тех пор, пока не будет хоть какого-то конца этой войне", — сказал Столтенберг.

Напомним, что глава Белого дома Джо Байден позволил себе "фамильярность", обращаясь к президенту Украины Владимиру Зеленскому на саммите НАТО в Вильнюсе.

Также сообщалось, что приглашение Украины в НАТО помогло бы Зеленскому пойти на горький мир с РФ. Об этом пишет The Wall Street Journal.