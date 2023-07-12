"Завершимо війну спільною перемогою": Зеленський оцінив підсумки зустрічі з Байденом (відео)

Зеленський обговорив із Байденом тривалу підтримку українського війська, зброю, політичні питання та шлях нашої держави до НАТО.

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Президент України Володимир Зеленський позитивно охарактеризував зустріч з американським лідером Джо Байденом. Пре він повідомив 12 липня у Telegram.

Український політик назвав зустріч дуже хорошою та сильною. Захід був тривалим, аніж планувалося.

"Саме така змістовна, як потрібно", – оцінив розмову Зеленський.

З його слів, він із Байденом розмовляв би ще довше. Серед тем, які обговорювалися були питання тривалої підтримки та постачання зброї, а також співробітництво НАТО та нашої держави.

"Чітко бачимо, як завершити цю війну нашою спільною перемогою. Дякую, пане Президенте!" – заявив Зеленський.

Зустріч Зеленського з Байденом та Рада Україна-НАТО

Президент США Джо Байден 12 липня зустрівся у столиці Литви з українським лідером Володимиром Зеленським. На зустрічі також були присутні керівник МЗС України Дмитро Кулеба та міністр оборони Олексій Резніков. Керівник Пентагону Ллойд Остін також прибув на захід. Американський лідер пожартував, натякнувши, що Україна тепер є невід’ємною частиною західної цивілізації та тісно інтегруватиметься у західні воєнно-політичні та економічні структури.

Напередодні у столиці Литви відбулася Рада Україна-НАТО. В Альянсі заявили, що Україна є повноправним учасником заходу. Володимир Зеленський назвав основні пріоритети для обговорення, а саме – постачання нових пакетів підтримки для нашої армії на полі бою, запрошення до НАТО, оскільки Україна потребує рішення та гарантії безпеки для України на шляху офіційного вступу до НАТО.

Нагадаємо, 12 липня Зеленський назвав відмінності гарантій безпеки, які були оголошені за підсумками саміт у столиці Литві, від тих, що прописані у Будапештському меморандумі. З його слів, у новому документі будуть озвучені гарантії безпеки для Києва.