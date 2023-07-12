"Погані новини для вас": Байден пожартував на зустрічі з Зеленським (відео)

Американський лідер натякнув, що Україна тепер є невід’ємною частиною західної цивілізації та тісно інтегруватиметься у західні воєнно-політичні та економічні структури.

Related video

Президент США Джо Байден зустрівся з українським лідером Володимиром Зеленським та пожартував під час заходу. Трансляція саміту НАТО у Вільнюсі опублікована 12 липня на YouTube.

Обидва політики обговорили військову підтримку та нові гарантії безпеки. Саме про це заявили G7 і НАТО.

Зустріч відбувається у дружній атмосфері. Американський лідер пожартував, натякнувши, що Україна тепер є невід’ємною частиною західної цивілізації.

"Погані новини для вас, пане Зеленський — ми нікуди не дінемося, ви застрягли з нами", – зазначив американський президент.

На зустрічі також присутні керівник МЗС України Дмитро Кулеба та міністр оборони Олексій Резніков. Керівник Пентагону Ллойд Остін також прибув на захід.

Лідер США також зазначив, що чекає моменту, коли Україна відсвяткує своє членство в НАТО.

"З нетерпінням чекаю того дня, коли ми проведемо зустріч, щоб відсвяткувати ваше офіційне членство в НАТО", – сказав Байден.

Рада Україна-НАТО на саміті у Вільнюсі

Напередодні у столиці Литви відбулася Рада Україна-НАТО. В Альянсі заявили, що Україна є повноправним учасником заходу. Володимир Зеленський назвав основні пріоритети для обговорення. У сьогоднішньому порядку денному були питання щодо нових пакетів підтримки для нашої армії на полі бою, запрошення до НАТО, оскільки Україна потребує рішення та гарантії безпеки для України на шляху офіційного вступу до НАТО.

Нагадаємо, 11 липня Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО, пообіцяв, що відповідь щодо вступу України до Альянсу буде сформульована у спільному комюніке. За словами очільника Альянсу, замість запрошення до членства Україна отримає "пакет підтримки", який точно має допомогти у війні з агресором.