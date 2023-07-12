"Плохие новости для вас": Байден пошутил на встрече с Зеленским (видео)

Американский лидер намекнул, что Украина теперь является неотъемлемой частью западной цивилизации и будет тесно интегрироваться в западные военно-политические и экономические структуры.

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Президент США Джо Байден встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским и пошутил во время мероприятия. Трансляция саммита НАТО в Вильнюсе опубликована 12 июля на YouTube.

Оба политика обсудили военную поддержку и новые гарантии безопасности. Именно об этом заявили G7 и НАТО.

Встреча проходит в дружеской атмосфере. Американский лидер пошутил, намекнув, что Украина теперь является неотъемлемой частью западной цивилизации.

"Плохие новости для вас, господин Зеленский — мы никуда не денемся, вы застряли с нами", — отметил американский президент.

На встрече также присутствуют руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников. Руководитель Пентагона Ллойд Остин также прибыл на мероприятие.

Лидер США также отметил, что ждет момента, когда Украина отпразднует свое членство в НАТО.

"С нетерпением жду того дня, когда мы проведем встречу, чтобы отпраздновать ваше официальное членство в НАТО", — сказал Байден.

Совет Украина-НАТО на саммите в Вильнюсе

Накануне в столице Литвы состоялся Совет Украина-НАТО. В Альянсе заявили, что Украина является полноправным участником мероприятия. Владимир Зеленский назвал основные приоритеты для обсуждения. В сегодняшней повестке дня были вопросы относительно новых пакетов поддержки для нашей армии на поле боя, приглашение в НАТО, поскольку Украина нуждается в решении и гарантии безопасности для Украины на пути официального вступления в НАТО.

Напомним, 11 июля Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, пообещал, что ответ относительно вступления Украины в Альянс будет сформулирован в совместном коммюнике. По словам главы Альянса, вместо приглашения к членству Украина получит "пакет поддержки", который точно должен помочь в войне с агрессором.