Зеленському порадили "охолонути" перед зустріччю з лідерами країн НАТО у Вільнюсі, — Bloomberg

За словами журналістів, український лідер розлютився перед зустріччю з лідерами країн НАТО, чим розлютив їх.

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Президенту України Володимиру Зеленському сказали "охолонути" і подивитися на новий пакет військової допомоги. Про це пише видання Bloomberg із посиланням на більш ніж дюжину дипломатів та офіційних осіб, які брали участь у саміті у Вільнюсі.

За словами журналістів, український лідер розлютився перед зустріччю з лідерами країн НАТО, чим розлютив їх. Зеленському не сподобалося те, що в результаті саміту не було представлено конкретних зобов'язань щодо вступу України до Північноатлантичного альянсу.

Видання пише, що лідери країн НАТО шукали формулювання, які виглядали б як прогрес. Однак, по суті, їхні слова не повинні були наблизити Альянс до війни з Росією.

Повідомляється, що в Україні, коли дізналися про те, що формулювання з приводу членства в НАТО вже майже готові, явно висловили невдоволення. Американці були особливо роздратовані. Британці втрутилися, щоб заспокоїти ситуацію, тоді як німці також намагалися придумати альтернативи.

Видання пише, що ситуація загрожувала вийти з-під контролю. Тоді глава Офісу президента Зеленського Андрій Єрмак зателефонував раднику з національної безпеки США Джейку Саллівану, але текст все одно було затверджено до приїзду української сторони до Вільнюса. Коли Зеленський усе-таки дістався до саміту, його зустріли відвертою критикою з боку кількох інших лідерів, які дали зрозуміти, що він переступив межу.

"Накладаючи на членство України дві умови, яких раніше не існувало, НАТО створює враження холодного ставлення до України", — сказала Крістін Берзіна, геополітичний аналітик німецького фонду Маршалла у Вашингтоні.

За словами журналістів, деякі дипломати були стурбовані тим, що чітке зобов'язання ініціювати членство в НАТО ускладнить будь-які можливі переговори з Росією.

Нагадаємо, що Зеленський оцінив підсумки зустрічі з Байденом. Політики тривалу підтримку української армії, зброю, політичні питання та шлях нашої держави до НАТО.

Крім того, генсек НАТО Єнс Столтенберг відмовився спекулювати про "чобота НАТО" на українській землі до завершення війни. За його словами, те, що відбувається в Україні — це битва логістики. А остаточне рішення про вступ до НАТО не може бути ухвалено доти, доки не буде "хоч якогось кінця цій війні".