Зеленскому посоветовали "остыть" перед встречей с лидерами стран НАТО в Вильнюсе, — Bloomberg

По словам журналистов, украинский лидер вспылил перед встречей с лидерами стран НАТО, чем разозлил их.

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому сказали "остыть" и посмотреть на новый пакет военной помощи. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на более чем дюжину дипломатов и официальных лиц, участвовавших в саммите в Вильнюсе.

По словам журналистов, украинский лидер вспылил перед встречей с лидерами стран НАТО, чем разозлил их. Зеленскому не понравилось то, что в результате саммита не были представлены конкретные обязательства относительно вступления Украины в Североатлантический альянс.

Издание пишет, что лидеры стран НАТО искали формулировки, которые выглядели бы как прогресс. Однако, по сути, их слова не должны были приблизить Альянс к войне с Россией.

Сообщается, что в Украине, когда узнали о том, что формулировки по поводу членства в НАТО уже почти готовы, явно выразили недовольство. Американцы были особенно раздражены. Британцы вмешались, чтобы успокоить ситуацию, в то время как немцы также пытались придумать альтернативы.

Издание пишет, что ситуация грозила выйти из-под контроля. Тогда глава Офиса президента Зеленского Андрей Ермак позвонил советнику по национальной безопасности США Джейку Салливану, но текст все равно был утвержден до приезда украинской стороны в Вильнюс. Когда Зеленский все-таки добрался до саммита, его встретили откровенной критикой со стороны нескольких других лидеров, которые дали понять, что он переступил черту.

"Налагая на членство Украины два условия, которых раньше не существовало, НАТО создает впечатление холодного отношения к Украине", — сказала Кристин Берзина, геополитический аналитик немецкого фонда Маршалла в Вашингтоне.

По словам журналистов, некоторые дипломаты были обеспокоены тем, что четкое обязательство инициировать членство в НАТО усложнит любые возможные переговоры с Россией.

Напомним, что Зеленский оценил итоги встречи с Байденом. Политики длительную поддержку украинской армии, оружие, политические вопросы и путь нашего государства в НАТО.

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался спекулировать о "сапоге НАТО" на украинской земле до завершения войны. По его словам, происходящее в Украине — это битва логистики. А окончательное решение о вступлении в НАТО не может быть принято до тех пор, пока не будет "хоть какого-то конца этой войне".