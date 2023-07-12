Ердоган анонсував зустріч з Путіним: пояснить, навіщо відпустив командирів-захисників Маріуполя

Під час спілкування з журналістами турецький президент спершу переадресував Зеленському питання щодо командирів з "Азовсталі". Втім за мить заявив, що говоритиме про них з Путіним.

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Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час брифінгу на саміті НАТО у Вільнюсі повідомив, що планує зустрітись з президентом Росії Володимиром Путіним. Одна з цілей зустрічі — пояснити, як так сталось, що він відпустив у Україну командирів з "Азовсталі". Фрагмент заяви турецького політика опублікували ЗМІ.

Журналісти, присутні на брифінгу, запитали у Ердогана про причини, через які він порушив домовленість, яка нібито існувала щодо командирів підрозділу, які обороняли Маріуполь. Політик уникнув відповіді і запропонував спитати про це Зеленського.

Ердоган - відповідь щодо захисників Маріуполя

За кілька хвилин президент Туреччини Ердоган анонсував зустріч з Путіним. Теми для розмови не перелічував, але зазначив, що одна з тем торкнеться саме командирів з "Азовсталі". Єдина подробиця, яка пролунала — зустріч могла б відбутись у серпні 2023 року.

Зазначимо, через кілька хвилин після оприлюднення заяви Ердогана речник очільника Кремля Дмитро Пєсков прокоментував можливість зустрічі двох лідерів. За його словами, у планах Путіна цієї зустрічі немає.

Між тим турецька національне видання Anadolu повідомило про ще деякі заяви Ердогана. Зокрема, політик наголосив, що пропонує Туреччину як посередника при перемовинах України та Росії. При цьому він нагадав успішні кейси — зернова угода та обмін полоненими. Щодо зернової угоди додав деякі деталі: "Пан [Володимир] Зеленський виступає за продовження угоди. Пан [Володимир] Путін виступив із деякими ініціативами. Ми працюємо з урахуванням цих ініціатив".

Зазначимо, командири з "Азовсталі" восени 2022 року опинились у Туреччині. Заявлялось, що вони там перебувають до завершення війни — такими були домовленості.

Між тим днями в Анкару завітав президент Зеленський. Після спілкування з очільником України Ердоган підтримав вступ України до НАТО і відпустив додому полонених командирів.

Нагадуємо, 11-12 липня у Вільнюсі триває саміт НАТО, на якому, серед інших, оприлюднять рішення щодо перспективи членства України. Єнс Столтенберг заявив, що запрошення поки що не буде, але членство буде — у майбутньому.

Між тим НАТО запропонувало Україні певну безпекову програму, у рамках якої модернізує авіацію та посилить політичну співпрацю.

12 липня Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом. Головна тема розмови — гарантування безпеки Україні.