Путін хотів зруйнувати НАТО: Байден згадав про місяці, що передували початку війни (відео)

За словами президента США, навіть дехто в Україні не вірив тому, про що дізналася американська розвідспільнота незадовго до повномасштабного вторгнення. США "були всередині" тієї війни, яку планував Путін. І він прорахувався.

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Виступаючи на саміті НАТО у Вільнюсі, президент США Джо Байден заявив, що НАТО зараз сильне, як ніколи раніше у своїй історії. Коли російський президент Володимир Путін, ведений своїм ненаситним прагненням до влади і захоплення нових земель, розпочав повномасштабне вторгнення в Україну, він розраховував на додачу ще й зруйнувати альянс НАТО. Про це президент США заявив на прес-конференції.

"Він думав, що наша єдність розіб'ється вщент від першого ж випробування. Він думав, демократичні лідери виявляться слабкими. Але він прорахувався", — сказав Байден.

За його словами, зіткнувшись із загрозою, демократичний світ зробив те, що робив завжди, Європа, США та Індо-Тихоокеанський регіон — усі зробили крок назустріч один одному.

Промова Джо Байдена за підсумками саміту у Вільнюсі

"Ми були готові, тому що ми об'єдналися", — заявив Байден.

"У місяці, які передували війні, він накопичував свої війська на кордоні з Україною, створюючи плацдарм для жорстокого вторгнення. Тоді я перебував у постійному контакті з моїми союзниками в ЄС, G7 і НАТО. Ми вже були в середині тієї війни, яку Путін замишляв. Навіть коли деякі з українців не вірили тому, про що дізналася наша розвідспільнота", — заявив Байден.

За його словами, з Путіним намагалися домовитися шляхом дипломатії, але це не допомогло. Коли ж російські бомби почали падати, США спробували об'єднати весь світ у підтримці хороброго українського народу, який бореться за свою свободу і суверенітет з "неймовірною гідністю".

"Через півтора року, протягом яких російські війська скоювали, зокрема, і злочини проти людяності, українці залишилися незламними. Незламними!" — сказав Байден.

Нагадаємо, що Зеленський повертається в Україну з "важливим пакетом гарантій". За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, Україну від вступу до НАТО відділяє один крок.

Також повідомлялося, що Байден дозволив собі "фамільярність" щодо президента України Володимира Зеленського.