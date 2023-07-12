Путин хотел разрушить НАТО: Байден вспомнил о месяцах, предшествовавших началу войны (видео)

По словам президента США, даже некоторые в Украине не верили тому, о чем узнало американское разведсообщество незадолго до полномасштабного вторжения. США "были внутри" той войны, которую планировал Путин. И он просчитался.

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Выступая на саммите НАТО в Вильнюсе, президент США Джо Байден заявил, что НАТО сейчас сильно, как никогда прежде в своей истории. Когда российский президент Владимир Путин, ведомый своим ненасытным стремлением к власти и захвату новых земель, начал полномасштабное вторжение в Украину, он рассчитывал в довесок еще и разрушить альянс НАТО. Об этом президент США заявил на пресс-конференции.

"Он думал, что наше единство разобьется вдребезги о первое же испытание. Он думал, демократические лидеры окажутся слабыми. Но он просчитался", — сказал Байден.

По его словам, столкнувшись с угрозой, демократический мир сделал то, что делал всегда, Европа, США и Индо-Тихоокеанский регион — все сделали шаг навстречу друг другу.

Речь Джо Байдена по итогам саммита в Вильнюсе

"Мы были готовы, потому что мы объединились", — заявил Байден.

"В месяцы, которые предшествовали войне, он накапливал свои войска на границе с Украиной, создавая плацдарм для жестокого вторжения. Тогда я находился в постоянном контакте с моими союзниками в ЕС, G7 и НАТО. Мы уже были внутри той войны, которую Путин замышлял. Даже когда некоторые из украинцев не верили тому, что узнало наше разведсообщество", — заявил Байден.

По его словам, с Путиным пытались договориться путем дипломатии, но это не помогло. Когда же российские бомбы начали падать, США попытались объединить весь мир в поддержке храброго украинского народа, который борется за свою свободу и суверенитет с "невероятным достоинством".

"Спустя полтора года, в течение которых российские войска совершали, в том числе и преступления против человечности, украинцы остались несломленными. Несломленными!" — сказал Байден.

Напомним, что Зеленский возвращается в Украину с "важным пакетом гарантий". По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Украину от вступления в НАТО отделяет один шаг.

Также сообщалось, что Байден позволил себе "фамильярность" по отношению к президенту Украины Владимиру Зеленскому.