"У нас є все, зовсім все": батько Маска розповів, чому змінилось його ставлення до України

На початку повномасштабної війни мільярдер й нині старший радник президента США Ілон Маск висловлював підтримку Україні. Однак його риторика різко змінилась, і батько Маска пояснив, що з діловими інтересами це ніяк не пов’язано.

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Про це відомо з інтерв’ю Еррола Маска російській службі BBC.

Про зміну позиції Ілона Маска — з 13:26

"О ні, це не про ділові інтереси. Ні-ні. У нас є все, розумієте? Святі небеса, в нас є все, знаєте, зовсім все! Ви можете собі це уявити? Тому нам не потрібні гроші, розумієте, про що я? Нам не потрібен ще один успішний бізнес — у нас такі вже є", — заявив він.

Батько Маска пояснив, що після повномасштабного вторгнення ЗС РФ надання Україні доступу до супутникового інтернету Starlink здавалося "правильним рішенням". Однак, з його слів, війна не закінчується — "вона тягнеться і тягнеться".

Нині ж Маск, обіймаючи посаду у Білому домі, має доступ до американських даних про фінансування війни в Україні.

"Два тижні тому він сказав… Не вирізайте це з вашого інтерв’ю. Він сказав, що війна в Україні — це сама велика корупційна машина в історії людства. Це корупція, крадіжки й шахрайство", — передав його батько.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що випадки корупції в Україні не стосуються військової допомоги від партнерів.

3 квітня Зеленський назвав терміни, в які Росію можуть дотиснути для ухвалення припинення вогню, і розкрив "червоні лінії" України на мирних переговорах. З його слів, "іноді все в один момент відбувається".