Найближчі тижні: Зеленський розповів, коли "дотиснуть" РФ для припинення вогню (відео)

Україна погодилася на повне і безумовне припинення вогню. Росія не поспішає поступатися, але її можуть "дотиснути" в найближчі тижні або місяці.

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Про це сказав президент України Володимир Зеленський на зустрічі з керівниками територіальних громад Чернігівської області.

Припинення вогню, на думку Зеленського, є найбільшим кроком до завершення війни

"Може бути по-різному. Іноді все в один момент відбувається. Повне і безумовне припинення вогню — це правильний крок, на який Україна погодилася", — заявив глава держави.

Далі через місяць чи два можна укладати перші домовленості. Це створить шанс розпочати дипломатичний діалог і щоб не було тиску, важливо припинити вогонь, додав Зеленський.

Президент зауважив, що припинення вогню — це найбільший крок до завершення повномасштабної війни, але не її кінець. Повне припинення вогню дасть час, щоб Україна отримала достатні гарантії безпеки, щоб Росія знову не напала.

"Бажано, щоб це було безумовне припинення вогню. Це наш настрій і всіх європейців. Якщо ми ставимо умови один одному, це нескінченний процес домовленостей. Умови мають бути після етапу припинення вогню", — наголосив він.

Україна та її партнери хочуть швидкого завершення війни, погодилися на безумовне припинення вогню, але Росія поки що не погодилася на це. США і РФ ведуть щодо цього непублічні розмови, додав президент.

Справедливе бачення миру з Росією для України

Україна буде й надалі відстоювати власне бачення справедливого миру. Багато що залежить від гарантій безпеки, які можуть запропонувати партнери України.

"Для нас пріоритет — сильна армія і це "червоні лінії". Ніяких зменшень у рази нашої армії, ми будемо робити все, щоб залишити армію в тій кількості, яка є сьогодні", — пояснив Зеленський.

Нині, за словами президента, ЗСУ втричі перевищують за чисельністю армію, яка була на початку російського вторгнення.

Крім цього, до поняття справедливого миру, за словами глави держави, входить невизнання тимчасово окупованих українських територій.

Нагадаємо, у США думають над тим, як сильніше натиснути на Росію та Україну через можливий зрив миротворчих зусиль Дональда Трампа.

Москва відмовляється від пропозиції Вашингтона припинити війну в Україні. За словами російських дипломатів, нові ідеї не вирішують "першопричини конфлікту".