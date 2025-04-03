Ближайшие недели: Зеленский рассказал, когда "дожмут" РФ для прекращения огня (видео)

Украина согласилась на полное и безусловное прекращение огня. Россия не спешит уступать, но ее могут "дожать" в ближайшие недели или месяцы.

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Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководителями территориальных общин Черниговской области.

Прекращение огня, по мнению Зеленского, является самым большим шагом к завершению войны

"Может быть по-разному. Иногда все в один момент происходит. Полное и безусловное прекращение огня — это правильный шаг, на который Украина согласилась", — заявил глава государства.

Далее через месяц или два можно заключать первые договоренности. Это создаст шанс начать дипломатический диалог и чтобы не было давления, важно прекратить огонь, добавил Зеленский.

Президент заметил, что прекращение огня — это самый большой шаг к завершению полномасштабной войны, но не ее конец. Полное прекращение огня даст время, чтобы Украина получила достаточные гарантии безопасности, чтобы Россия снова не напала.

"Желательно, чтобы это было безусловное прекращение огня. Это наше настроение и всех европейцев. Если мы ставим условия друг другу, это бесконечный процесс договоренностей. Условия должны быть после этапа прекращения огня", — подчеркнул он.

Украина и ее партнеры хотят быстрого завершения войны, согласились на безусловное прекращение огня, но Россия пока не согласилась на это. США и РФ ведут на этот счет непубличные разговоры, добавил президент.

Справедливое видение мира с Россией для Украины

Украина будет и далее отстаивать собственное видение справедливого мира. Многое зависит от гарантий безопасности, которые могут предложить партнеры Украины.

"Для нас приоритет — сильная армия и это "красные линии". Никаких уменьшений в разы нашей армии, мы будем делать все, чтобы оставить армию в том количестве, которая есть сегодня", — пояснил Зеленский.

В настоящее время, по словам президента, ВСУ в три раза превышают по численности армию, которая была в начале российского вторжения.

Кроме этого, в понятие справедливого мира, по словам главы государства, входит непризнание временно оккупированных украинских территорий.

Напомним, в США думают над тем, как сильнее надавить на Россию и Украину из-за возможного срыва миротворческих усилий Дональда Трампа.

Москва отказывается от предложения Вашингтона прекратить войну в Украине. По словам российских дипломатов, новые идеи не решают "первопричины конфликта".