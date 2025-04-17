"Заряджений певною ідеєю": Путін похвалив Ілона Маска, порівнявши його з радянським інженером-ракетником

Президент Росії Володимир Путін публічно похвалив американського мільярдера та винахідника Ілона Маска під час зустрічі з російськими студентами 16 квітня, назвавши його "піонером", якого можна хіба що прирівняти до радянського інженера-ракетника Сергія Корольова.

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Про похвалу, оголошену кремлівським лідером щодо соратника президента США Ілона Маска, розповіло видання The Moscow Times.

"Знаєте, є один чоловік — він живе в Штатах — Маск, який, можна сказати, захоплюється Марсом", — сказав Путін студентам під час візиту в Московський державний технічний університет імені Баумана, який спеціалізується на науці та інженерії.

Такі заяви пролунали на тлі спроб Росії та США налагодити тісніші зв'язки шляхом проведення переговорів. Одні з таких перемовин нещодавно відбулися у Москві за участі спецпредставника президента США Стіва Віткоффа.

За словами очільника Кремля, Ілон Маск — це приклад тих людей, які нечасто з'являються у світі.

"Це ті люди, які нечасто з’являються серед людської популяції, заряджені певною ідеєю", — сказав Путін.

Говорячи про таку особливу "людську популяцію", Володимир Путін згадав про відомого радянського інженера, який спеціалізувався на ракетній справі. Корольов прославився тим, що створив перший супутник "Супутник" та "Восток-1". Також він сказав про інших діячів — "піонерів".

"Якщо це навіть сьогодні здається неймовірним, часто через деякий час такі ідеї втілюються в життя. Так само як свого часу з'явилися ідеї Корольова, наших піонерів", — зазначив голова Кремля.

Водночас у родині самого американського мільярдера раніше заявляли про те, що поважають та "захоплюються" російським президентом Володимиром Путіним. Про це зокрема висловився батько Ілона Маска Еррол Маск. Він сказав, що практично вся родина відчуває захоплення щодо кремлівського лідера, передусім через його нібито "спокій".

Натомість риторика Ілона Маска щодо України, яка лунала на початку повномасштабного вторгнення, повністю змінилася. 3 квітня батько мільярдера розповів, із чим це пов'язано.

У жовтні 2024 року у WSJ з'ясували, що Ілон Маск таємно спілкується з Володимиром Путіним після вторгнення Росії в Україну.