"Як родина, ми ним захоплюємося": батько Ілона Маска наговорив, за що любить Путіна (відео)

Батько Ілона маска Еррол Маск заявив, що вся його родина захоплюється президентом Росії Володимиром Путіна. Їх приваблює його спокій.

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Про це він розповів в інтерв'ю журналістам ВВС.

"Як родина, ми ним трохи захоплюємося, Володимиром Путіним. Було б безглуздо ним не захоплюватися. Я його слухаю, він говорить логічні речі. Як чоловік чоловіка, я його оцінюю — дуже важко не відчувати захоплення по відношенню до пана Путіна", — сказав Еррон Маск.

Він додав, що він і його діти всі так думають і зауважив, що вважає несправедливою "оту всю риторику", яка стосується того, що Путіну не треба довіряти і вважає його для себе прикладом "сильного лідера".

"Тільки потім, після того, як пройде час, ми дізнаємося, хто насправді почав війну", — сказав він.

Журналістка ВВС перебила його і заявила, що всі знають, що саме Росія почала війну проти України, і це не підлягає жодному обговоренню.

Нагадаємо, що раніше батько Маска розповів, чому змінилось його ставлення до України. Він пояснив, що після повномасштабного вторгнення ЗС РФ надання Україні доступу до супутникового інтернету Starlink здавалося "правильним рішенням". Однак, з його слів, війна не закінчується — "вона тягнеться і тягнеться".