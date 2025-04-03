"Как семья, мы им восхищаемся": отец Илона Маска наговорил, за что любит Путина (видео)

Отец Илона Маска Эррол Маск заявил, что вся его семья восхищается президентом России Владимиром Путина. Их привлекает его спокойствие.

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Об этом он рассказал в интервью журналистам ВВС.

"Как семья, мы им немного восхищаемся, Владимиром Путиным. Было бы глупо им не восхищаться. Я его слушаю, он говорит логичные вещи. Как муж мужчины, я его оцениваю — очень трудно не испытывать восхищения по отношению к господину Путину", — сказал Эррон Маск.

Он добавил, что он и его дети все так думают и заметил, что считает несправедливой "ту всю риторику", которая касается того, что Путину не надо доверять и считает его для себя примером "сильного лидера".

"Только потом, после того, как пройдет время, мы узнаем, кто на самом деле начал войну", — сказал он.

Журналистка ВВС перебила его и заявила, что все знают, что именно Россия начала войну против Украины, и это не подлежит никакому обсуждению.

Напомним, что ранее отец Маска рассказал, почему изменилось его отношение к Украине. Он пояснил, что после полномасштабного вторжения ВС РФ предоставление Украине доступа к спутниковому интернету Starlink казалось "правильным решением". Однако, по его словам, война не заканчивается — "она тянется и тянется".