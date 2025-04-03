"Как семья, мы им восхищаемся": отец Илона Маска наговорил, за что любит Путина (видео)
Отец Илона Маска Эррол Маск заявил, что вся его семья восхищается президентом России Владимиром Путина. Их привлекает его спокойствие.
Об этом он рассказал в интервью журналистам ВВС.
"Как семья, мы им немного восхищаемся, Владимиром Путиным. Было бы глупо им не восхищаться. Я его слушаю, он говорит логичные вещи. Как муж мужчины, я его оцениваю — очень трудно не испытывать восхищения по отношению к господину Путину", — сказал Эррон Маск.
Он добавил, что он и его дети все так думают и заметил, что считает несправедливой "ту всю риторику", которая касается того, что Путину не надо доверять и считает его для себя примером "сильного лидера".
"Только потом, после того, как пройдет время, мы узнаем, кто на самом деле начал войну", — сказал он.
Журналистка ВВС перебила его и заявила, что все знают, что именно Россия начала войну против Украины, и это не подлежит никакому обсуждению.
Напомним, что ранее отец Маска рассказал, почему изменилось его отношение к Украине. Он пояснил, что после полномасштабного вторжения ВС РФ предоставление Украине доступа к спутниковому интернету Starlink казалось "правильным решением". Однако, по его словам, война не заканчивается — "она тянется и тянется".