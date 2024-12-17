Смартфоны наконец подключили к интернету Starlink: как работает новая технология (видео)

Пользователи смогут отправлять текстовые сообщения с помощью спутникового соединения через приложение Google Messages.

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Оператор T-Mobile (США) объявил, что его спутниковый сервис сообщений в сотрудничестве со Starlink переходит в режим бета-тестирования. Как только такие сервисы будут запущены, американским пользователям можно будет использовать спутниковые сообщения на любом устройстве Android 15.Об этом пишет Android Authority.

Не секрет, что ОС Android 15 поддерживает спутниковые сообщения. Но наличие поддержки не означает, что любой, у кого есть устройство Android 15, может начать отправлять текстовые сообщения, используя спутниковое подключение. Для этой услуги нужна поддержка оператора.

Пользователи смогут отправлять текстовые сообщения с помощью спутникового соединения через Google Messages. Это приложение для обмена сообщениями по умолчанию установлено почти на всех Android-смартфонах, и вряд ли операторы будут продвигать отдельные приложения для спутниковых сообщений, пишет СМИ. Чтобы подтвердить эту теорию, авторы материала смогли сделать так, чтобы параметры спутникового соединения отображались в Google Messages, показывая, как пользователи будут их видеть, когда они станут доступны.

Всплывающее окно предложит пользователям подключиться к спутнику для отправки и получения сообщений на главном экране приложения Google Messages и в личных чатах. Это всплывающее окно будет автоматически появляться, когда пользователи находятся вне зоны действия сотовой связи или Wi-Fi. Групповые чаты могут не поддерживаться при спутниковом подключении, поскольку в них не отображается опция подключения.

Нажатие на опцию "Подключиться" запускает спутниковое соединение. Неясно, будет ли соединение автоматически разорвано, как только устройство восстановит сотовую связь или Wi-Fi-подключение.

Ранее мы писали, что обычные смартфоны можно подключить к Starlink. Запуск спутников позволил полностью сформировать первую группировку аппаратов с технологией, которая позволит обычным смартфонам подключаться к спутникам.