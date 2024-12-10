У президента Бразилії стався внутрішньочерепний крововилив: його екстрено прооперували

Лікарі кажуть, що причиною крововиливу стала травма, яку Лула да Сілва отримав після падіння вдома у жовтні та через яку скасував поїздку на саміт БРІКС до РФ.

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Сьогодні вранці президент Бразилії Луїз Інасіу Лула да Сілва переніс екстрену операцію на головному мозку. Причиною став внутрішньочерепний крововилив. Зараз президент переведений до відділення інтенсивної терапії в лікарні Сіріо-Ліванес у бразильському місті Сан-Паулу, пише Bloomberg.

Повідомляється, що після краніотомії — трепанації черепа — бразильський президент перебуває в хорошому стані під наглядом медперсоналу, операція пройшла без ускладнень. Пізніше да Сілва планує провести пресконференцію.

Лікарі розповіли, що 79-річний президент відчув сильний головний біль пізно ввечері в понеділок і звернувся по допомогу. Сканування мозку виявило внутрішньочерепний крововилив. За словами медиків, він стався внаслідок травми, яку да Сілва отримав удома в жовтні та через яку відмовився летіти до РФ на саміт БРІКС. Відтоді він жодного разу не втрачав свідомості та не відчував дезорієнтування, тож лікарі припускали, що політик повністю видужав.

Через травму Лула да Сілва в листопаді відмовився летіти літаком до Амазонії для зустрічі з президентом США Джо Байденом, проте головував на саміті G20 у Ріо-де-Жанейро, хоча не провів традиційної пресконференції наприкінці.

Президент Бразилії скасував поїздку до РФ через травму голови

Напередодні саміту об'єднання БРІКС, який відбувся в російській Казані, ЗМІ повідомляли, що Лула да Сільва вдарився головою і скасував поїздку. Місцеві медіа повідомляли, що політик упав у ванній і отримав поріз на потилиці. Лікарі наклали 5 швів і рекомендували утриматися від перельотів.

Зазначимо, Бразилія дотримується нейтралітету в питаннях війни Росії проти України. Вона разом з Китаєм, Індією, Росією та низкою інших держав входить до БРІКС — міжнародної організації найбільших за площею та населенням країн, що розвиваються. 12 вересня Newsweek писали, що Бразилія є однією з країн, які можуть стати посередниками в переговорах між Росією та Україною, бо перебувають у постійному контакті з Володимиром Путіним.

Після завершення саміту БРІКС у Казані Володимир Зеленський заявив, що Путін завдав "ляпаса для Китаю та Бразилії", коли відкинув їхні мирні пропозиції.