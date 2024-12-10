У президента Бразилии произошло внутричерепное кровоизлияние: его экстренно прооперировали

Врачи говорят, что причиной кровоизлияния стала травма, которую Лула да Силва получил после падения дома в октябре и из-за которой отменил поездку на саммит БРИКС в РФ.

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Сегодня утром президент Бразилии Луиз Инасиу Лула да Силва перенес экстренную операцию на головном мозге. Причиной стало внутричерепное кровоизлияние. Сейчас президент переведен в отделение интенсивной терапии в больнице Сирио-Ливанес в бразильском городе Сан-Паулу, пишет Bloomberg.

Сообщается, что после краниотомии — трепанации черепа — бразильский президент находится в хорошем состоянии под наблюдением медперсонала, операция прошла без осложнений. Позже да Силва планирует провести пресс-конференцию.

Врачи рассказали, что 79-летний президент почувствовал сильную головную боль поздно вечером в понедельник и обратился за помощью. Сканирование мозга выявило внутричерепное кровоизлияние. По словам медиков, оно произошло в результате травмы, которую да Силва получил дома в октябре и из-за которой отказался лететь в РФ на саммит БРИКС. С тех пор он ни разу не терял сознание и не чувствовал дезориентации, поэтому врачи предполагали, что политик полностью выздоровел.

Из-за травмы Лула да Силва в ноябре отказался лететь самолетом в Амазонию для встречи с президентом США Джо Байденом, однако председательствовал на саммите G20 в Рио-де-Жанейро, хотя не провел традиционной пресс-конференции в конце.

Президент Бразилии отменил поездку в РФ из-за травмы головы

Накануне саммита объединения БРИКС, который состоялся в российской Казани, СМИ сообщали, что Лула да Сильва ударился головой и отменил поездку. Местные медиа сообщали, что политик упал в ванной и получил порез на затылке. Врачи наложили 5 швов и рекомендовали воздержаться от перелетов.

Отметим, Бразилия придерживается нейтралитета в вопросах войны России против Украины. Она вместе с Китаем, Индией, Россией и рядом других государств входит в БРИКС — международную организацию крупнейших по площади и населению развивающихся стран. 12 сентября Newsweek писали, что Бразилия является одной из стран, которые могут стать посредниками в переговорах между Россией и Украиной, потому что находятся в постоянном контакте с Владимиром Путиным.

После завершения саммита БРИКС в Казани Владимир Зеленский заявил, что Путин нанес "пощечину для Китая и Бразилии", когда отверг их мирные предложения.