Дівчинка, яка стала мільйонеркою у 10 років, планує вийти на пенсію у 15: як це можливо (фото)

Піксі Кертіс заснувала два успішних бізнеси — Pixie's Bows з виготовлення аксесуарів, а також Pixie's Fidgets, що спеціалізується на продажу дитячих іграшок.

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Дівчинка, яку звуть Піксі Кертіс, стала мільйонеркою у 10 років й пожертвувала $50 тисяч (близько 2 млн грн) на іграшки для дітей, яким у житті пощастило значно менше. Мама дитини, 43-річна Роксі Яценко, заявила, що за таких обставин її дочка може вийти на пенсію вже у віці 15 років. Про це пише видання The Sun.

Юна мільйонерка з Сіднея (Австралія) провела передріздвяний тиждень, пакувавши замовлення для своєї компанії Pixie's Pix, що займається виробництвом аксесуарів.

"Ви не усвідомлюєте, як вам пощастило мати міцне здоров'я, поки не відвідаєте дітей, яким так не пощастило. Я дуже рада, що моя мама також підтримала пожертвування", — зазначила Піксі в інтерв'ю газеті Daily Telegraph.

Піксі Кертіс з родиною Фото: Instagram

Її мама, Роксі, яка працює піарницею у Sweaty Betty та The Ministry of Talent, поділилася відео, на якому можна побачити, як дівчинка роздає червоні мішечки з подарунками: ляльки, іграшкові машинки та навіть водні пістолети. До речі, це був її не перший благодійний проєкт: у 2021 році вона стала амбасадором благодійного фонду допомоги дітям, хворим на рак.

Матір дитини раніше розповідала, як вона допомогла їй заснувати два успішних бізнеси — Pixie's Bows (виготовлення аксесуарів для волосся) та Pixie's Fidgets (продаж дитячих іграшок). Завдяки цьому маленька підприємниця може вийти на пенсію до 15 років, оскільки, за деякими оцінками, вона заробить $21 мільйон ще до того, як закінчить школу.

Дівчинка продає дитячі іграшки Фото: Instagram

Окрім Піксі, якій зараз 12 років, Роксі виховує 9-річного сина Хантера. Її чоловік, Олівер Кьортіс, працює у банківській сфері й має величезний 38-річний досвід.

До речі, у перший місяць продажу, в травні 2022 року, іграшки Pixie продали по всій Австралії на суму $200 тисяч. Вони вже стали сенсацією в соціальних мережах, зібравши понад 198 тисяч підписників в Instagram.

Нагадаємо, раніше відома британська шеф-кухарка та матір трьох дітей Надія Хусейн зізналась, що має так званий "фонд втечі" — власні заощадження на чорний день, про які не знає її чоловік Абдал. Загалом ця сума складає близько 200 тис. фунтів стерлінгів (10 млн грн).

Крім того, тайська поліція заарештувала дванадцять безпритульних людей. В однієї жебрачки виявлено понад 300 тисяч батів (365 тис. грн) готівкою і близько мільйона на рахунку (1,2 млн грн). На допиті жінка зізналася, що накопичила стільки грошей, просячи милостиню на вулицях міста.