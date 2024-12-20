Девочка, ставшая миллионершей в 10 лет, планирует выйти на пенсию в 15: как это возможно (фото)

Пикси Кертис основала два успешных бизнеса — Pixie's Bows по изготовлению аксессуаров, а также Pixie's Fidgets, специализирующийся на продаже детских игрушек.

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Девочка, которую зовут Пикси Кертис, стала миллионершей в 10 лет и пожертвовала $50 тысяч (около 2 млн грн) на игрушки для детей, которым в жизни повезло значительно меньше. Мама ребенка, 43-летняя Рокси Яценко, заявила, что при таких обстоятельствах ее дочь может выйти на пенсию уже в возрасте 15 лет. Об этом пишет издание The Sun.

Юная миллионерша из Сиднея (Австралия) провела предрождественскую неделю, упаковывая заказы для своей компании Pixie's Pix, которая занимается производством аксессуаров.

"Вы не осознаете, как вам повезло иметь крепкое здоровье, пока не навестите детей, которым повезло меньше. Я очень рада, что моя мама также поддержала пожертвования", — отметила Пикси в интервью газете Daily Telegraph.

Пикси Кертис с семьей Фото: Instagram

Ее мама, Рокси, которая работает пиарщиком в Sweaty Betty и The Ministry of Talent, поделилась видео, на котором можно увидеть, как девочка раздает красные мешочки с подарками: куклы, игрушечные машинки и даже водные пистолеты. Кстати, это был ее не первый благотворительный проект: в 2021 году она стала амбассадором благотворительного фонда помощи детям, больным раком.

Мать ребенка ранее рассказывала, как она помогла ей основать два успешных бизнеса — Pixie's Bows (изготовление аксессуаров для волос) и Pixie's Fidgets (продажа детских игрушек). Благодаря этому маленькая предпринимательница может выйти на пенсию до 15 лет, поскольку, по некоторым оценкам, она заработает $21 миллион еще до того, как окончит школу.

Девочка продает детские игрушки Фото: Instagram

Кроме Пикси, которой сейчас 12 лет, Рокси воспитывает 9-летнего сына Хантера. Ее муж, Оливер Кертис, работает в банковской сфере и имеет огромный 38-летний опыт.

Кстати, в первый месяц продаж, в мае 2022 года, игрушки Pixie продали по всей Австралии на сумму $200 тысяч. Они уже стали сенсацией в социальных сетях, собрав более 198 тысяч подписчиков в Instagram.

Напомним, ранее известная британская шеф-повар и мать троих детей Надежда Хусейн призналась, что имеет так называемый "фонд побега" — собственные сбережения на черный день, о которых не знает ее муж Абдал. В целом эта сумма составляет около 200 тыс. фунтов стерлингов (10 млн грн).

Кроме того, тайская полиция арестовала двенадцать бездомных людей. У одной нищенки обнаружено более 300 тысяч батов (365 тыс. грн) наличными и около миллиона на счету (1,2 млн грн). На допросе женщина призналась, что накопила столько денег, прося милостыню на улицах города.