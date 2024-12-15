С миру по нитке: бездомная женщина, просившая милостыню, оказалась миллионершей (фото)

Правоохранители узнали, что у бездомной женщины куча денег наличными и на банковском счете. Все средства передали в отделение полиции.

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Тайская полиция арестовала двенадцать бездомных людей. У одной нищенки обнаружено более 300 тысяч батов (365 тыс. грн) наличными и около миллиона на счету (1,2 млн грн). На допросе женщина призналась, что накопила столько денег, прося милостыню на улицах города. Об этом пишет издание Bangkok Post.

Правоохранители устроили рейд на одной из улиц Бангкока (Таиланд) после того, как к ним поступил ряд жалоб на большое количество бездомных и нищих.

Правоохранители устроили рейд на одной из улиц Бангкока Фото: Bangkok Protection Centre for the Destitute

Полицейские арестовали 12 человек, среди которых восемь тайцев, два камбоджийца, лаосец и гражданин Мьянмы. В частности, одна обнищавшая женщина, к удивлению стражей порядка, оказалась миллионершей. У нее была куча денег наличными и на банковском счете. Все средства переданы офицерам участка Лумпини.

Кроме того, четырем иностранцам предъявлено обвинение в нелегальном въезде в страну.

Напомним, ранее Фокус писал, что 42-летний американский миллионер Мэтт Бусбис, владелец магазина спортивных товаров BuckFeather в Батон-Руж (штат Луизиана, США), никогда не чувствовал себя богаче, чем в тот день, когда получил один доллар от мальчика, который спутал его с нищим.

Кроме того, миллионер Майк Блэк в рамках уникального социального эксперимента добровольно отказался от своего богатства и стал бездомным. Мужчина хотел начать все с нуля и доказать, что вполне реально без стартового капитала заработать 1 миллион долларов всего за 12 месяцев.