Зі світу по нитці: бездомна жінка, яка просила милостиню, виявилась мільйонеркою (фото)

Правоохоронці дізналися, що у безпритульної жебрачки купа грошей готівкою і на банківському рахунку. Всі кошти передали у відділок поліції.

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Тайська поліція заарештувала дванадцять безпритульних людей. В однієї жебрачки виявлено понад 300 тисяч батів (365 тис. грн) готівкою і близько мільйона на рахунку (1,2 млн грн). На допиті жінка зізналася, що накопичила стільки грошей, просячи милостиню на вулицях міста. Про це пише видання Bangkok Post.

Правоохоронці влаштували рейд на одній із вулиць Бангкока (Таїланд) після того, як до них надійшла низка скарг на велику кількість безхатченків і жебраків.

Правоохоронці влаштували рейд на одній із вулиць Бангкока Фото: Bangkok Protection Centre for the Destitute

Поліціянти заарештували 12 осіб, серед яких вісім тайців, два камбоджійці, лаосець та громадянин М'янми. Зокрема, одна зубожіла жінка, на подив стражів порядку, виявилась мільйонеркою. У неї була купа грошей готівкою і на банківському рахунку. Всі кошти передані офіцерам дільниці Лумпіні.

Окрім того, чотирьом іноземцям висунуто звинувачення у нелегальному в'їзді в країну.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 42-річний американський мільйонер Метт Бусбіс, власник магазину спортивних товарів BuckFeather у Батон-Руж (штат Луїзіана, США), ніколи не почувався багатшим, аніж того дня, коли отримав один долар від хлопчика, який сплутав його з жебраком.

Крім того, мільйонер Майк Блек у межах унікального соціального експерименту добровільно відмовився від свого багатства та став бездомним. Чоловік хотів почати все з нуля й довести, що цілком реально без стартового капіталу заробити 1 мільйон доларів усього за 12 місяців.