"На старих фото не впізнати": жінка схудла на 36 кг, відмовившись від одного продукту

Тара Дженнінгс почала готувати різноманітні низькокалорійні страви, зокрема курку "Маргарита" та макарони по-мисливськи.

Related video

26-річна Тара Дженнінгс з Блекпула (графство Ланс, Велика Британія), яку друзі прозвали "королевою локшини", відмовилась від напівфабрикатів на користь домашньої здорової їжі. На новий раціон жінка перейшла у квітні минулого року. Тепер вона важить 72 кг та носить 12-й розмір одягу (раніше був 24-й), не впізнаючи себе на старих фото. Про неймовірну трансформацію пише видання Daily Star.

За словами матері-одиночки, локшина швидкого приготування була на її столі кожного дня, іноді — по два рази.

"Я їла її на вечерю щодня, запиваючи чаєм. Оскільки мій син був маленьким, доводилось харчуватися тим, що було зручним й дешевшим. Зокрема, перейшла на заморожену їжу, адже це дуже просто — закинула туди їжу й чекаєш звукового сигналу", — зізнається британка.

Після відмови від напівфабрикатів Дженнінгс купила кулінарні книги "Дрібка Нома" ("Pinch of Nom"), які містять безліч корисних рецептів, що сприяють схудненню. Жінка почала готувати різноманітні низькокалорійні страви, зокрема курку "Маргарита" та макарони по-мисливськи. Це допомогло скинути надлишкову вагу, оскільки всі страви були смачними, ситними й корисними, що є рідкістю для дієти.

Тара Дженнінгс після схуднення Фото: SWNS Тара Дженнінгс після схуднення Фото: SWNS

"Ви можете з'їсти деякі страви й відчувати, що не повинні були цього робити, але насправді там не так вже й багато калорій, жиру чи цукру. Наприклад, є чудовий рецепт курки з сіллю та перцем, але вона смакує так, ніби це китайська їжа на винос", — ділиться вона.

Зараз Дженнінгс вражена різницею у своїй зовнішності й навіть не впізнає себе на старих фотографіях у Facebook.

"Знімки з'являються в архівованих спогадах в Snapchat або Facebook, і я така: "О, Боже мій". Бачу велику різницю між тим, що було тоді, і тим, що є зараз. Утім, зміни особливо помітні, якщо поставити два кадри поруч", — підсумовує вона.

Тара Дженнінгс до схуднення Фото: SWNS

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Зака Мансі, який скинув понад 180 кг за три роки. Лікарі сказали американцю, коли йому було всього 20 років, що він може не дожити до свого 25-річчя. З вагою в 317,5 кілограмів чоловік був прикутий до інвалідного візка.

А от 50-річна Джо Герлі з містечка Харлоу позбулася 63 кг зайвої ваги після того, як відмовилася лише від одного напою. У лютому 2022 року Джо Герлі потребувала операції, щоб видалити грижу на животі, але для цього необхідно було позбутися зайвої ваги.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас проблеми, зверніться до фахівця.