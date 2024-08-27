"На старых фото не узнать": женщина похудела на 36 кг, отказавшись от одного продукта

Тара Дженнингс начала готовить разнообразные низкокалорийные блюда, в частности курицу "Маргарита" и макароны по-охотничьи.

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26-летняя Тара Дженнингс из Блэкпула (графство Ланс, Великобритания), которую друзья прозвали "королевой лапши", отказалась от полуфабрикатов в пользу домашней здоровой пищи. На новый рацион женщина перешла в апреле прошлого года. Теперь она весит 72 кг и носит 12-й размер одежды (раньше был 24-й), не узнавая себя на старых фото. О невероятной трансформации пишет издание Daily Star.

По словам матери-одиночки, лапша быстрого приготовления была на ее столе каждый день, иногда — по два раза.

"Я ела ее на ужин каждый день, запивая чаем. Поскольку мой сын был маленьким, приходилось питаться тем, что было удобным и дешевым. В частности, перешла на замороженную еду, ведь это очень просто — закинула туда еду и ждешь звукового сигнала", — признается британка.

После отказа от полуфабрикатов Дженнингс купила кулинарные книги "Щепотка Нома" ("Pinch of Nom"), которые содержат множество полезных рецептов, способствующих похудению. Женщина начала готовить разнообразные низкокалорийные блюда, в частности курицу "Маргарита" и макароны по-охотничьи. Это помогло сбросить избыточный вес, поскольку все блюда были вкусными, сытными и полезными, что является редкостью для диеты.

Тара Дженнингс после похудения Фото: SWNS Тара Дженнингс после похудения Фото: SWNS

"Вы можете съесть некоторые блюда и чувствовать, что не должны были этого делать, но на самом деле там не так уж и много калорий, жира или сахара. Например, есть отличный рецепт курицы с солью и перцем, но она на вкус так, будто это китайская еда на вынос", — делится она.

Сейчас Дженнингс поражена разницей в своей внешности и даже не узнает себя на старых фотографиях в Facebook.

"Снимки появляются в архивированных воспоминаниях в Snapchat или Facebook, и я такая: "О, Боже мой". Вижу большую разницу между тем, что было тогда, и тем, что есть сейчас. Впрочем, изменения особенно заметны, если поставить два кадра рядом", — резюмирует она.

Тара Дженнингс до похудения Фото: SWNS

Напомним, ранее Фокус писал о Заке Манси, который сбросил более 180 кг за три года. Врачи сказали американцу, когда ему было всего 20 лет, что он может не дожить до своего 25-летия. С весом в 317,5 килограммов мужчина был прикован к инвалидной коляске.

А вот 50-летняя Джо Херли из городка Харлоу избавилась от 63 кг лишнего веса после того, как отказалась только от одного напитка. В феврале 2022 года Джо Херли нуждалась в операции, чтобы удалить грыжу на животе, но для этого необходимо было избавиться от лишнего веса.

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