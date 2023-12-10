"Мог не дожить до 25 лет": мужчина сбросил более 180 кг за три года (фото, видео)

Зак Манси рассказал о небольшом изменении, которое помогло ему начать путь к снижению веса. Он надеется, что размещение видео в соцсетях, рассказывающее о его методе, вдохновит других.

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Доктора сказали Заку Манси из Огайо, США, когда ему было всего 20 лет, что он может не дожить до своего 25-летия. С весом в 317,5 килограммов он был прикован к инвалидной коляске, сообщает Newsweek.

"Все было настроено против меня. Я боролся с депрессией и физически не мог пройти больше нескольких шагов, это казалось невозможным", — рассказал Манси.

Но разговор в кабинете врача оказался для Манси катализатором на пути к переменам.

"Мой врач сказал мне, что я могу не дожить до 25 лет, учитывая количество проблем со здоровьем, которые постоянно возникают. Поэтому я воспринял это как мотивацию, чтобы, наконец, поработать над восстановлением своего психического и физического здоровья", — вспоминает 26-летний Зак.

Положение Манси в то время было далеко не исключительным: Америка прочно охвачена эпидемией ожирения. По данным Национального института диабета, болезней органов пищеварения и почек, распространенность ожирения среди взрослого населения США в возрасте от 20 до 39 лет составляет 40 процентов.

Шаг за шагом

Хотя Манси был полон решимости изменить свою жизнь, начать было непросто.

"Самое сложное, безусловно, было смириться с тем, насколько сильно я упал с точки зрения здоровья. Когда я начал путь к снижению веса, я был прикован к инвалидной коляске. Все было настроено против меня. Я боролся с депрессией и физически не мог пройти больше нескольких шагов, это казалось невозможным", — сказал он.

Однако, признав свою ситуацию, Манси смог поставить перед собой небольшие достижимые цели. Он начал с небольшого изменения: "Я знал, что мне нужно делать это изо дня в день, шаг за шагом. Я начал с упражнений, лежа на краю кровати".

Затем молодой мужчина начал "составлять свой собственный план питания и списки продуктов с указанием количества калорий и с помощью семьи и друзей готовить еду".

Эти несколько шагов вскоре дали положительные результаты. "За первые четыре месяца я похудел более чем на 70 фунтов", — поделился он. К тому моменту Манси проводил "бесчисленные часы" в интернете, изучая вопросы питания, и работал не только над более здоровым телом, но и над здоровым разумом.

"Я вернулся к терапии и поборол свое расстройство пищевого поведения. Я работал день за днем, шаг за шагом медленно учась любить себя больше, чем накануне", — отметил Зак.

Умеренность важнее запретов

Журналисты отметили, что исследование, опубликованное в "Американском журнале клинического питания", показало, что только 20 процентов американцев, которые похудели, смогли удержаться от его повторного набора.

Однако с самого начала Манси придерживался другого, более устойчивого подхода к своей диете, который он описывает как "умеренность вместо запретов". Именно небольшие изменения дали большие результаты.

"Если я хотел пиццу, я ел пиццу, просто брал для себя маленькую вместо очень большой", — объяснил он.

Постановка перед собой небольших достижимых целей имела решающее значение для устойчивого результата.

"Как только это мышление сформировалось, я похудел с его помощью на 70 фунтов (31,75 кг — ред.). Я наконец понял, что могу это сделать. Я проложил дорогу, понимая, что добьюсь успеха. Мне просто нужно было идти по ней", — сказал он.

Это путь, по которому он идет последние три года, и который принес невероятные результаты. Манси похудел более чем на 317 килограммов. Он также регулярно ведет хронику своего пути к снижению веса в TikTok, публикуя сообщения под ником Zachloss.

В 2020 году бывали дни, когда Манси почти не двигался. С тех пор ситуация кардинально изменилась. "Я хожу в спортзал три дня в неделю для силовых тренировок и стремлюсь к 10 000 шагов каждый день в качестве базовой цели для общего движения. Если я хочу кусок торта, я делаю это в рамках своей ежедневной нормы калорий", — сказал он.

Нездоровые отношения с едой

Манси надеется, что размещение видео в социальных сетях, рассказывающее о его пути, вдохновит других.

"Если вы думаете, что у вас нездоровые отношения с едой, то, вероятно, так и есть. Сохраняйте свой образ мышления изо дня в день. Не думайте о 200 фунтах, которые вам нужно сбросить в долгосрочной перспективе, просто думайте о маленьких шагах, которые вы можете выполнять ежедневно", — отметил он.

Однако путешествие Манси далеко не завершено. Он не только продолжает терять вес, но и в настоящее время пытается собрать средства, чтобы удалить лишнюю кожу, оставшуюся в результате резкой потери веса, посредством операции.

"Моя следующая операция по удалению дряблой кожи состоится в марте 2024 года, и это будет следующая большая глава в моем пути", — сказал Зак. У каждого пути к снижению веса есть начало, но, совершая эти небольшие, реалистичные изменения, Манси медленно, но верно приближается к своей цели.

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