"Буде не вистачати": у США за загадкових обставин померла зірка реаліті-шоу (фото)

Зірку програми про екстремальне схуднення Бренді Меллорі друзі описують як дуже позитивну людину. Під час шоу вона змогла скинути 68 кг.

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40-річна Бренді Меллорі, яка стала відомою завдяки участі в реаліті-шоу про екстремальну втрату ваги, померла за дивних обставин, повідомляє Daily Star.

Вона прославилася тим, що скинула 150 фунтів (68 кг) під час четвертого сезону шоу "Екстремальна втрата ваги" на каналі ABC.

Що сталося

Меллорі було знайдено мертвою 9 листопада на автостоянці "Чіпотл" у Стоун-Маунтін, штат Джорджія, США.

Занепокоєний власник гастроному, поруч із яким розташована автостоянка, помітив її в машині й негайно зателефонував у поліцію, думаючи, що вона спить за кермом.

У поліцейських звітах вказується, що ознак умисного вбивства не виявлено і наразі вони розслідують причину смерті.

Що про неї говорять друзі

Її подруга Джейн сказала, що Бренді Меллорі була "вічним оптимістом" і дуже позитивною людиною. На її думку, Меллорі — "дуже велика особистість", якої їй "не вистачатиме".

"Вона не скаржилася і не чіплялася ні до кого і ні до чого. Вона була сповнена життя, завжди шукала спосіб зробити життя навколо себе набагато кращим, а також надихнути всіх навколо себе", — поділилася Джейн.

Друзі також описують Меллорі як людину, яка була щирою за своєю природою. Вона завжди залишалася собою.

"Коли йде хтось на кшталт Бренді, це справді важко зрозуміти", — зазначила її подруга Джейн.

Нагадаємо, 28 листопада Фокус писав про те, що в Данії хлопець набив на честь своєї дівчини "найбезглуздіше" у світі тату. Курйозний ролик швидко став вірусним і зібрав понад 13 мільйонів переглядів у TikTok, а також тисячі коментарів і репостів.