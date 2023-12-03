"Будет не хватать": в США при загадочных обстоятельствах умерла звезда реалити-шоу (фото)

Звезду программы об экстремальном похудении Брэнди Мэллори друзья описывают как очень положительного человека. Во время шоу она смогла сбросить 68 кг.

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40-летняя Брэнди Мэллори, которая стала известной благодаря участию в реалити-шоу об экстремальной потери веса, скончалась при странных обстоятельствах, сообщает Daily Star.

Она прославилась тем, что сбросила 150 фунтов (68 кг) во время четвертого сезона шоу "Экстремальная потеря веса" на канале ABC.

Что произошло

Мэллори была найдена мертвой 9 ноября на автостоянке "Чипотл" в Стоун-Маунтин, штат Джорджия, США.

Обеспокоенный владелец гастронома, рядом с которым находится автостоянка, заметил ее в машине и немедленно позвонил в полицию, думая, что она спит за рулем.

В полицейских отчетах указывается, что признаков умышленного убийства не обнаружено и в настоящее время они расследуют причину смерти.

Что о ней говорят друзья

Ее подруга Джейн сказала, что Брэнди Мэллори была "вечным оптимистом" и очень позитивным человеком. По ее мнению, Мэллори — "очень большая личность", которой ей "будет не хватать".

"Она не жаловалась и не придиралась ни к кому и ни к чему. Она была полна жизни, всегда искала способ сделать жизнь вокруг себя намного лучше, а также воодушевить всех вокруг себя", — поделилась Джейн.

Друзья также описывают Мэллори как человека, который был искренним по своей природе. Она всегда оставалась собой.

"Когда уходит кто-то вроде Брэнди, это действительно трудно понять", — отметила ее подруга Джейн.

Напомним, 28 ноября Фокус писал о том, что в Дании парень набил в честь своей девушки "самое нелепое" в мире тату. Курьезный ролик быстро стал вирусным и собрал более 13 миллионов просмотров в TikTok, а также тысячи комментариев и репостов.