Похудение спасло жизнь: женщина сбросила 120 кг и заметила опасную опухоль в груди (фото)

Бетани Вудворд надоело быть "большой девочкой" и она решила лечь под нож, чтобы раз и навсегда "взять свой вес" под контроль. Это решение помогло спасти ей собственную жизнь.

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27-летняя Бетани Вудворд из Великобритании смогла нащупать твердую "виноградного размера" опухоль в правой груди только после того, как похудела на 120 килограммов. Это открытие в конечном итоге спасло ей жизнь. Об этом пишет Daily Star.

После желудочного шунтирования к декабрю 2021 года она похудела на 120 килограммов и начала носить одежду 12-го размера. В декабре 2021 года она обнаружила злокачественную опухоль на груди.

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Через полгода в медицинском учреждении Royal Wolverhampton NHS Trust британке был поставлен официальный диагноз — тройной негативный рак молочной железы третьей стадии. Бетани из Грейт-Уайрли, Стаффордшир, все еще проходит курс химиотерапии, который закончится в феврале 2024 года, но говорит об этом, чтобы призвать других женщин заботиться о себе.

"Этот опыт полностью изменил мое мировоззрение, и без него я не была бы тем человеком, которым являюсь сейчас. Сбросить лишний вес — это уже само по себе изменение жизни, но получить диагноз "рак груди" — это совсем другое дело. Врачи сказали, что если бы я была побольше, то не заметила бы опухоль. Я была в ужасе от всего этого. Я очень благодарна NHS за невероятное лечение, которое я получала в течение последних четырех лет, и не только химиотерапию", — сказала она.

После операции женщина обнаружила опухоль

До похудения британка носила 32-й размер одежды. После того как ей "надоело быть большой девочкой", она решила лечь под нож, чтобы раз и навсегда взять свой вес под контроль. Она записалась на операцию по желудочному шунтированию стоимостью 12 500 фунтов стерлингов в частной клинике Долан Парк в Бирмингеме. После успешно проведенной операции к декабрю 2021 года Бетани весила на 120 кг меньше. Незадолго до Рождества девушка обнаружила у себя в груди опухоль размером с виноградину.

"Сейчас я прохожу второй цикл химиотерапии, осталось еще 10, но если все пройдет хорошо, то в апреле мне дадут добро. Хотя я уже не могу есть сладкое, как раньше, похудение спасло мне жизнь. Я и не подозревала, что похудение — это только начало", — добавила она.

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