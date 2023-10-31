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МирФан

"Люди бежали от меня": мужчина, родившийся без челюсти, смог найти свою любовь (видео)

Мужчина без челюсти, родился без челюсти, мужчина без нижней половины лица, нашел свою любовь, женился на коллеге, редкое заболевание, не может говорить,
Фото: instagram.com/treasure_83_ | Мужчина не может говорить и есть нормальную еду

Мужчина родился без возможности говорить и есть, он может общаться только с помощью языка жестов или приложения на телефоне, которое переводит текст в голос. Помимо видимой деформации, у него есть проблемы со слухом и обонянием.

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Мужчина из США, родившийся без нижней половины лица из-за редкого заболевания, познакомился с женщиной на работе и женился через год, Однако, по его словам, люди обвиняют их в фиктивном браке ради внимания. Об этом пара рассказала в рамках шоу Love Don't Judge.

Человек, родившийся без челюсти, говорит, что люди в ужасе бежали от него, но любовь помогла ему выстоять.

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Джозеф Уильямс, работающий сварщиком, родился с отофациальным синдромом. Это редкое врожденное заболевание, вызванное мутировавшим геном. Мужчина родился без возможности говорить и есть, он может общаться только с помощью языка жестов или приложения на телефоне, которое переводит текст в голос. Помимо видимой деформации, у Джозефа есть проблемы со слухом и обонянием.

"Я получаю самые разные реакции. Часто люди бежали от меня, потому что им страшно, они кричат или плачут. Я понимаю, что я не такой, как все, и что некоторые люди будут считать меня уродливым и не примут меня, но я все же человек, у которого есть сердце, чувства и мозг. Ко мне следует относиться с уважением, как и к любому другому человеку", — рассказал он во время подкаста.

Мужчина без челюсти, родился без челюсти, мужчина без нижней половины лица, нашел свою любовь, женился на коллеге, редкое заболевание, не может говорить, Fullscreen
Джозеф и не надеялся найти любовь, пока не встретил Ваню
Фото: instagram.com/treasure_83_

Джозеф и не надеялся найти любовь, пока не встретил Ваню. Она не могла поверить в то, что видит, когда впервые увидела его на работе.

"Я увидела, как он вошел в здание. Это было раннее утро… Я подумала: "Неужели я это вижу?" Я не хотела с ним разговаривать. Мне было любопытно, но я не хотела быть грубой и спрашивать, что с ним случилось", — вспоминает женщина.

Между коллегами быстро завязался роман.

"Я понял, что испытываю к ней чувства, на второй день. Она пришла на работу, и когда она повернула за угол и увидела меня, на ее лице появилась улыбка, и я подумал: "Это самая красивая улыбка, которую я когда-либо видел". Потом, когда я проходил мимо ее рабочего места, она написала мне привет", — вспоминает Джозеф.

Мужчина без челюсти, родился без челюсти, мужчина без нижней половины лица, нашел свою любовь, женился на коллеге, редкое заболевание, не может говорить, Fullscreen
Женщину часто обвиняли в том, что она изменяет своему мужу
Фото: instagram.com/treasure_83_

Через год пара поженилась. Джозеф обучил Ваню языку жестов, чтобы им было легче общаться, а она научилась готовить еду, которую он может употреблять через трубку — ведь он не может жевать и глотать, он никогда не пробовал нормальную пищу.

Люди жестоко обвиняли их в фиктивном браке ради внимания из-за его состояния, потому что они не могут целоваться, как обычная пара. Женщину часто обвиняли в том, что она ему изменяет.

"Мы поженились 26 июня 2020 года. Мы никому не сказали, мы просто сбежали. Мы пошли в здание суда в Индиане и просто подписывали бумаги — мы не собирались жениться там и тогда, но женщина в здании суда сказала: "Эй, ребята, вы хотите пожениться сегодня?". И я ответила "да". У меня даже не было нужной одежды на такой случай, нашей семьи там не было… просто это было как-то неправильно, но в то же время правильно", — рассказала Ваня.

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