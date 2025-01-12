Запорука довголіття і стрункості: японка розказала, що її народ їсть на сніданок щодня (фото)

Мічіко стверджує, що ця їжа багато поживними речовинами, такими як залізо, йод, калій, кальцій, магній та вітаміни групи В, С і К.

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Дієтолог Мічіко Томіока переїхав з Японії до США в 1990-х роках. Тоді їй як емігрантці було вкрай непросто дістати деякі інгредієнти для страв, які вона знала та любила. Зокрема, жінка обожнює свій національний сніданок, в який входить коричневий рис, квасоля, "натто", "нукадзуке", посипані смаженим кунжутом та загорнуті в морські водорості. Про це пише видання Make It.

Корисний сніданок

"Готую місо-суп та зелений чай ходжіча. Це цілющий, відновлювальний початок мого дня. Як дієтолог рекомендую його і своїм клієнтам", — розповідає Томіока, сертифікований дієтолог та експерт з довголіття.

Мічіко стверджує, що ця їжа багато поживними речовинами, такими як залізо, йод, калій, кальцій, магній та вітаміни групи В, С і К. Зокрема, коричневий рис, квасоля та морські водорості — джерело клітковини, а "натто" та "нукадзуке" багаті на пробіотики, корисні для здоров'я кишківника та травлення в цілому.

Японський сніданок Фото: Michiko Tomioka

"Норі та зелений чай містять поліфеноли — природні сполуки, багаті на антиоксиданти, які допомагають боротися з хворобами та запаленнями, а також контролювати рівень цукру в крові", — пояснює експертка.

До того ж боби є хорошим джерелом білка та незамінних амінокислот, які також містяться в м'ясі, молочних продуктах або птиці.

Мічіко Томіока

Мічіко — сертифікований дієтолог та експерт з довголіття. Народилася і виросла в місті Нара (Японія). Її підхід зосереджується на рослинній дієті. Мічіко певний час працювала дієтологом у реабілітаційних центрах. Вона активно веде свій блог в Instagram, де роздає поради та спілкується з підписниками.

Дієтолог Мічіко Томіока розповіла про найкращий сніданок Фото: Michiko Tomioka

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 41-річну Ніну Манро з Австралії, яка почала випивати по чотири літри води на день. Жінці здавалося, що це допоможе швидше стати на ноги, а натомість потрапила до лікарні.

А от 65-річний Сокусекісай Ояма з Японії їсть локшину швидкого приготування принаймні раз на день вже понад три десятиліття. Чоловік полюбив цю страву ще під час навчання на інженера в токійському університеті Гунма.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.