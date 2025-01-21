Волонтеру из Японии Фуминори Цучико продлят право пребывания в Украине, — Миграционная служба

Харьковский волонтер из Японии Фуминори Цучико заявил, что не мог получить продление разрешения на пребывание в Украине. Впоследствии в городской власти и региональном ведомстве сообщили о решении этого вопроса.

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Известный харьковский волонтер из Японии Фуминори Цучико, который кормит сотни жителей Харькова ежедневно, получит продление разрешения на пребывание в Украине. Об этом говорится в сообщении Государственной миграционной службы (ГМС) Украины.

В ведомстве заявляют, что пригласили японского гражданина в Харьковскую миграционную службу для того, чтобы "выяснить все обстоятельства резонансной публикации в социальных сетях". В ГМС добавляют, что впервые волонтер обратился в ведомство в ноябре 2023 года с заявлением о продлении срока пребывания в Украине и с желанием подать документы на гражданство Украины.

"Срок пребывания был продлен до декабря 2023 года, разъяснен порядок и перечень документов, которые необходимо собрать для получения гражданства Украины. Господин Фуминори за это время не обращался в ГМС и не подавал никаких документов для урегулирования своего статуса", — говорится в сообщении ГМС.

Также в ведомстве добавили, что японец вернулся к оформлению документов для пребывания в Украине после отказа банков в выдаче средств в связи "с незаконным пребыванием на территории государства".

"Господин Фуминори подтвердил свое намерение стать гражданином Украины или другим способом легализоваться в Украине. В то же время господин Фуминори отрицает информацию о якобы вымогательстве миграционной службой от него средств за легализацию в Украине", — отмечают в ГМС.

Конфликт миграционной службы и японского волонтера

17 января японский волонтер на своей странице в Facebook сообщил, что рискует потерять возможность законного пребывания на территории Украины. По словам господина Цучико, он не смог попасть в представительство ГМС в Харькове и получить вид на жительство.

"Я много раз обращался в миграционную службу в Харькове, но они меня не принимают. Когда я в шутку спросил, из-за того ли это, что я не даю взяток, сотрудник просто улыбнулся. На следующей неделе я планирую пойти и попробовать заплатить около 1000 долларов. Возможно, они действительно возьмут. Это страна, где возможно все", — написал японец.

20 января волонтер заявил, что собирается приехать в региональный офис ГМС в Харькове.

"Завтра поеду в иммиграционный офис в Харькове. Буду рад Вашей поддержке", — написал японский волонтер.

Что говорят городские власти Харькова

Ситуацию с продлением законного пребывания японца прокомментировали власти города. Городской глава Харькова Игорь Терехов сообщил, что общался с руководителем харьковской миграционной службы Александром Тимоновым.

"Что могу сообщить — разрешение на пребывание в Украине Фуминоре будет продлено. Относительно вида на жительство для него — это будет решаться позже", — написал Терехов.

Также городской голова добавил, что господин Фуминори Цучико с его помощью жителям Салтовки "уже стал очень важной фигурой для всего города".

"Поэтому я очень рад, что он остается в Харькове, чтобы продолжать свое благородное дело", — резюмировал Игорь Терехов.

Японский волонтер Фуминори Цучико — что известно

76-летний Фуминори Цучико родился в Токио. На протяжении своей жизни занимался бизнесом и руководил собственной компанией, а после выхода на пенсию начал интересоваться темой нацизма. Японец посетил Польшу и Украину до начала полномасштабного вторжения РФ, и посетил места массовых убийств евреев в Освенциме и Бабьем Яру.

После 24 февраля 2022 года вернулся в Украину и начал заниматься волонтерской деятельностью. В 2023 году господин Фуминори открыл бесплатное кафе FuMi Caffe в харьковском микрорайоне Салтовка. Благодаря поддержке благотворителей, японцу и его команде удается ежедневно готовить более 600 обедов для местных жителей.

В мае 2023 года японец получил почетную грамоту от Харьковской ОГА. В августе того же года президент Украины Владимир Зеленский отметил его наградой "Национальная легенда Украины".

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