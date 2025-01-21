Волонтеру з Японії Фумінорі Цучіко подовжать право перебування в Україні, — Міграційна служба

Харківський волонтер з Японії Фумінорі Цучіко заявив, що не міг отримати подовження дозволу на перебування в Україні. Згодом у міській владі та регіональному відомстві повідомили про розв'язання цього питання.

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Відомий харківський волонтер з Японії Фумінорі Цучіко, який годує сотні мешканців Харкова щодня, отримає подовження дозволу на перебування в Україні. Про це йдеться в повідомленні Державної міграційної служби (ДМС) України.

У відомстві заявляють, що запросили японського громадянина до Харківської міграційної служби для того, щоби "з'ясувати всі обставини резонансної публікації в соціальних мережах". В ДМС додають, що вперше волонтер звернувся до відомства в листопаді 2023 року з заявою про продовження терміну перебування в Україні та з бажанням подати документи на громадянство України.

"Строк перебування було продовжено до грудня 2023 року, роз’яснено порядок та перелік документів, які необхідно зібрати для отримання громадянства України. Пан Фумінорі за цей час не звертався до ДМС і не подавав жодних документів для врегулювання свого статусу", — йдеться у повідомленні ДМС.

Також у відомстві додали, що японець повернувся до оформлення документів для перебування в Україні після відмови банків у видачі коштів у зв’язку "з незаконним перебуванням на території держави".

"Пан Фумінорі підтвердив свій намір стати громадянином України або в інший спосіб легалізуватися в Україні. Водночас пан Фумінорі заперечує інформацію про нібито вимагання міграційною службою від нього коштів за легалізацію в Україні", – наголошують в ДМС.

Конфлікт міграційної служби і японського волонтера

17 січня японський волонтер на своїй сторінці в Facebook повідомив, що ризикує втратити можливість законного перебування на території України. За словами пана Цучіко, він не зміг потрапити до представництва ДМС у Харкові й отримати посвідку на проживання.

"Я багато разів звертався до міграційної служби в Харкові, але вони мене не приймають. Коли я жартома запитав, чи це через те, що я не даю хабарів, співробітник просто посміхнувся. Наступного тижня я планую піти та спробувати заплатити близько 1000 доларів. Можливо, вони справді візьмуть. Це країна, де можливо все", – написав японець.

20 січня волонтер заявив, що збирається приїхати до регіонального офісу ДМС у Харкові.

"Завтра поїду в імміграційний офіс у Харкові. Буду радий Вашій підтримці", — написав японський волонтер.

Що каже міська влада Харкова

Ситуацію з продовженням законного перебування японця прокоментувала влада міста. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що спілкувався з керівником харківської міграційної служби Олександром Тімоновим.

"Що можу повідомити — дозвіл на перебування в Україні Фумінорі буде подовжено. Щодо виду на проживання для нього — це вирішуватиметься згодом", — написав Терехов.

Також міський голова додав, що пан Фумінорі Цучіко з його допомогою мешканцям Салтівки "вже став дуже важливою постаттю для усього міста".

"Тож я дуже радий, що він залишається у Харкові, аби продовжувати свою шляхетну справу", — резюмував Ігор Терехов.

Японський волонтер Фумінорі Цучіко — що відомо

76-річний Фумінорі Цучіко народився в Токіо. Протягом свого життя займався бізнесом і керував власною компанією, а після виходу на пенсію почав цікавитися темою нацизму. Японець відвідав Польщу та Україну до початку повномасштабного вторгнення РФ, і відвідав місця масових вбивств євреїв у Освєнцімі та Бабиному Яру.

Після 24 лютого 2022 року повернувся до України та почав займатися волонтерською діяльністю. У 2023 році пан Фумінорі відкрив безоплатне кафе FuMi Caffe у харківському мікрорайоні Салтівка. Завдяки підтримці благодійників, японцю та його команді вдається щодня готувати понад 600 обідів для місцевих мешканців.

У травні 2023 року японець отримав почесну грамоту від Харківської ОВА. В серпні того ж року президент України Володимир Зеленський відзначив його нагородою "Національна легенда України".

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