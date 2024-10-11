Може кожен: у Львові волонтери вчать робити дрони для ЗСУ своїми руками (відео)
Будь-хто може купити комплектовання для БпЛА, а учасники ініціативи Social Drone Ua допоможуть зібрати дрон і безкоштовно його випробують.
У Львові волонтери запустили ініціативу Social Drone Ua, у межах якої вчать людей збирати безпілотники для Сил оборони України в домашніх умовах, а потім безкоштовно тестують вироби. Про свою роботу представники Social Drone UА розповіли в репортажі "Суспільного".
За словами пілота БпЛА Анатолія, якщо збирати дрони суто за інструкцією, то ймовірність виникнення якихось проблем мінімальна. Волонтери зазначають, що перед відправленням на фронт дрони перевіряють у кілька етапів, а за потреби одразу ремонтують. Раніше апарати тестували тільки в Києві, а тепер і у Львові.
"Щоб не затримувати дрон на тиждень, його відправлення, то щось швидко можна відремонтувати, ми ремонтуємо і одразу віддаємо хлопцям ще раз на обліт", — розповів учасник ініціативи Роман.
Збирати БпЛА в межах ініціативи Social Drone Ua може будь-хто охочий. Для цього потрібно ознайомитися з інструкцією на сайті організації, а також самостійно закупити комплектовання.
Представник волонтерської ініціативи Микола Коцабюк сказав журналістам, що зібрав свій перший дрон приблизно за два дні. Надалі цей час може скоротитися до 2-3 годин. Крім того, час складання залежить від того, чи працювала людина до цього з паяльником. За словами волонтера, є спеціальні навчальні плати, на яких можна вчитися паяти.
Після того, як готовий БпЛА проходить перевірку, його відправляють до підрозділу, який людина вказала перед тестуванням, або тим військовим, з якими волонтери співпрацюють у межах цієї ініціативи.
Нагадаємо, український Middle .Net Developer Павло Сомко розповів, як закупив деталі та електроніку, щоб самому зібрати FPV-дрон, витративши всього майже 7 000 гривень.
Раніше Віолетта Олійник із Чернівців також розповіла Фокусу, як самостійно збирає дрони для Сил оборони України.