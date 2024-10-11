Може кожен: у Львові волонтери вчать робити дрони для ЗСУ своїми руками (відео)

Будь-хто може купити комплектовання для БпЛА, а учасники ініціативи Social Drone Ua допоможуть зібрати дрон і безкоштовно його випробують.

Related video

У Львові волонтери запустили ініціативу Social Drone Ua, у межах якої вчать людей збирати безпілотники для Сил оборони України в домашніх умовах, а потім безкоштовно тестують вироби. Про свою роботу представники Social Drone UА розповіли в репортажі "Суспільного".

Волонтери вчать збирати БпЛА для армії

За словами пілота БпЛА Анатолія, якщо збирати дрони суто за інструкцією, то ймовірність виникнення якихось проблем мінімальна. Волонтери зазначають, що перед відправленням на фронт дрони перевіряють у кілька етапів, а за потреби одразу ремонтують. Раніше апарати тестували тільки в Києві, а тепер і у Львові.

"Щоб не затримувати дрон на тиждень, його відправлення, то щось швидко можна відремонтувати, ми ремонтуємо і одразу віддаємо хлопцям ще раз на обліт", — розповів учасник ініціативи Роман.

Важливо

"Не складно": інтерв'ю з українкою, яка зібрала 70 БПЛА, — де навчитися та скільки коштує

Збирати БпЛА в межах ініціативи Social Drone Ua може будь-хто охочий. Для цього потрібно ознайомитися з інструкцією на сайті організації, а також самостійно закупити комплектовання.

Представник волонтерської ініціативи Микола Коцабюк сказав журналістам, що зібрав свій перший дрон приблизно за два дні. Надалі цей час може скоротитися до 2-3 годин. Крім того, час складання залежить від того, чи працювала людина до цього з паяльником. За словами волонтера, є спеціальні навчальні плати, на яких можна вчитися паяти.

Після того, як готовий БпЛА проходить перевірку, його відправляють до підрозділу, який людина вказала перед тестуванням, або тим військовим, з якими волонтери співпрацюють у межах цієї ініціативи.

Нагадаємо, український Middle .Net Developer Павло Сомко розповів, як закупив деталі та електроніку, щоб самому зібрати FPV-дрон, витративши всього майже 7 000 гривень.

Раніше Віолетта Олійник із Чернівців також розповіла Фокусу, як самостійно збирає дрони для Сил оборони України.