FPV-дрон для ЗСУ обійдеться лише в 7 000 грн: айтівець розповів, які деталі потрібні

Айтівець Павло Сомко зміг зібрати дрон за 7 662 грн, проте пристрій можна здешевити за рахунок встановлення менш дорогого комплектовання з AliExpress.

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Український Middle .Net Developer Павло Сомко закупив деталі та електроніку, щоб самому зібрати FPV-дрон, витративши на них всього близько 7 000 гривень. Про це він написав у LinkedIn.

Айтівець повідомив, що компоненти для БПЛА обійшлися йому лише в 7 662 грн. За його словами, на бажання можна зробити дрон ще дешевшим, оскільки є недорогі мотори, відеопередавачі, ресивери та інша електроніка, однак це може позначитися на якості апарата. Судячи з опублікованого скриншота, комплектовання було замовлено на AliExpress.

"З огляду на теперішній курс — це топ! При тому, що деталі не найдешевші", — зазначив Павло Сомко.

Айтішник витратив на компонети для БПЛА всього 7662 гривні

Розробник також опублікував перелік закуплених компонентів:

відеопередавач — Rush Tank Max Solo — Rush Tank Max Solo;

стек — SpeedyBee F405;

рама — Mark4 V2;

ресивер — Axisflying ES900 DUAL;

мотори — Emax 1300kv;

камера — caddx fpv;

відносно стандартні пропелери та антена.

На думку айтівця, щоб зібрати свій перший FPV-дрон, можна цілком укластися в 6 500 гривень, не враховуючи батарею. Він зазначив, що якщо скинутися з друзями, то виходить невелика сума.

"Загалом, закликаю вас збирати свої перші FPV, ціни вас самі спонукають до цього!", — підсумував Павло Сомко.

Нагадаємо, Віолетта Олійник із Чернівців розповіла Фокусу, як самостійно збирає дрони для Сил оборони України. За її словами, для створення першого БПЛА достатньо витратити 15-20 тисяч гривень і пройти безкоштовний курс.

Також повідомлялося, як син військового, 16-річний Радомир, зібрав дрон для ЗСУ, який обійшовся значно дешевше відомих готових FPV-дронів. Три тижні хлопець чекав із Китаю на комплектовання, і ще три години збирав і програмував безпілотник.