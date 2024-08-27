FPV-дрон для ЗСУ обійдеться лише в 7 000 грн: айтівець розповів, які деталі потрібні
Айтівець Павло Сомко зміг зібрати дрон за 7 662 грн, проте пристрій можна здешевити за рахунок встановлення менш дорогого комплектовання з AliExpress.
Український Middle .Net Developer Павло Сомко закупив деталі та електроніку, щоб самому зібрати FPV-дрон, витративши на них всього близько 7 000 гривень. Про це він написав у LinkedIn.
Айтівець повідомив, що компоненти для БПЛА обійшлися йому лише в 7 662 грн. За його словами, на бажання можна зробити дрон ще дешевшим, оскільки є недорогі мотори, відеопередавачі, ресивери та інша електроніка, однак це може позначитися на якості апарата. Судячи з опублікованого скриншота, комплектовання було замовлено на AliExpress.
"З огляду на теперішній курс — це топ! При тому, що деталі не найдешевші", — зазначив Павло Сомко.
Розробник також опублікував перелік закуплених компонентів:
- відеопередавач — Rush Tank Max Solo — Rush Tank Max Solo;
- стек — SpeedyBee F405;
- рама — Mark4 V2;
- ресивер — Axisflying ES900 DUAL;
- мотори — Emax 1300kv;
- камера — caddx fpv;
- відносно стандартні пропелери та антена.
На думку айтівця, щоб зібрати свій перший FPV-дрон, можна цілком укластися в 6 500 гривень, не враховуючи батарею. Він зазначив, що якщо скинутися з друзями, то виходить невелика сума.
"Загалом, закликаю вас збирати свої перші FPV, ціни вас самі спонукають до цього!", — підсумував Павло Сомко.
Нагадаємо, Віолетта Олійник із Чернівців розповіла Фокусу, як самостійно збирає дрони для Сил оборони України. За її словами, для створення першого БПЛА достатньо витратити 15-20 тисяч гривень і пройти безкоштовний курс.
Також повідомлялося, як син військового, 16-річний Радомир, зібрав дрон для ЗСУ, який обійшовся значно дешевше відомих готових FPV-дронів. Три тижні хлопець чекав із Китаю на комплектовання, і ще три години збирав і програмував безпілотник.