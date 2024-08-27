FPV-дрон для ВСУ обойдется всего в 7 000 грн: айтишник рассказал, какие детали нужны

Айтишник Павел Сомко смог собрать дрон за 7 662 грн, однако устройство можно удешевить за счет установки менее дорогих комплектующих с AliExpress.

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Украинский Middle .Net Developer Павел Сомко закупил детали и электронику, чтобы самому собрать FPV-дрон, потратив на них всего около 7 000 гривен. Об это он написал в LinkedIn.

Айтишник сообщил, что компоненты для БПЛА обошлись ему всего в 7 662 грн. По его словам, при желании можно сделать дрон еще дешевле, так как есть недорогие моторы, видеопередатчики, ресиверы и прочая электроника, однако это может отразиться на качестве аппарата. Судя по опубликованному скриншоту, комплектующие заказывались на AliExpress.

"Учитывая теперешний курс — это топ! При том, что детали не самые дешевые", — отметил Павел Сомко.

Айтишник потратил на компонеты для БПЛА всего 7662 гривны

Разработчик также опубликовал перечень закупленных компонентов:

видеопередатчик — Rush Tank Max Solo — Rush Tank Max Solo;

стек — SpeedyBee F405;

рама — Mark4 V2;

ресивер — Axisflying ES900 DUAL;

моторы — Emax 1300kv;

камера — caddx fpv;

относительно стандартные пропеллеры и антенна.

По мнению айтишника, чтобы собрать свой первый FPV-дрон, можно вполне уложиться в 6 500 гривен, не учитывая батарею. Он отметил, что если скинуться с друзьями, то получается небольшая сумма.

"В общем, призываю вас собирать свои первые FPV, цены вас сами побуждают к этому!", — заключил Павел Сомко.

Напомним, Виолетта Олейник из Черновцов рассказала Фокусу, как самостоятельно собирает дроны для Сил обороны Украины. По ее словам, для создания первого БПЛА достаточно потратить 15-20 тысяч гривен и пройти бесплатный курс.

Также сообщалось, как сын военного, 16-лентий Радомир, собрал дрон для ВСУ, который обошелся значительно дешевле известных готовых FPV-дронов. Три недели парень ждал из Китая комплектующие, и еще три часа собирал и программировал беспилотник.