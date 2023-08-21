Юный сын военного собрал сверхдешевый дрон для ВСУ: поможет уничтожать оккупантов (фото)
Беспилотники Rama Drones Радомира Тютюнника стоят втрое дешевле аналогов, но могут атаковать ВС РФ гранатами или тяжелыми минами.
Подполковник Воздушных сил Украины Александр Тютюнник и его боевая бригада получат первый дрон, который за свои личные деньги и пожертвования собрал его сын – 16-лентий Радомир, сообщает "Армія Інформ". Военнослужащий вместе с зятем были в самых горячих точках с начала войны, в том числе обороняли родной Харьков, именно тогда он рассказал сыну о важности дронов в современных войнах.
По словам отца юного изобретателя, на производство первого дрона у Радомира ушло три недели. А если конкретнее — три недели ждали из Китая комплектующие, и еще 3 часа Радомир собирал и программировал беспилотник. Главное преимущество Rama Drones Радомира Тютюнника – его себестоимость — он значительно дешевле всех известных уже готовых FPV-дронов. Если готовый Mavic стоит от $1000 (36,8 тыс. грн), то дрон Радомира обходится от 10 до 15 тысяч гривен.
Первые деньги на первый готовый дрон юноша заработал сам, так же помогли пожертвования украинцев. Mavic, купленный Радомиром, теперь работает в группе инструкторов по боевой подготовке — с его помощью они обучают личный состав на занятиях по тактике. Позже парень дождался запчастей и собрал свой самодельный FPV-дрон, который сейчас проходит его летные испытания с полезной нагрузкой.
"Чем больше полезная нагрузка, тем соответственно, меньше дальность применения, — объясняет Александр Тютюнник. — К примеру, с самым легким боеприпасом, гранатой типа ВОГ, наш дрон способен преодолевать расстояние до 10 километров, с тяжелой, 82-миллиметровой минометной миной — километров 5-7".
Александр и Радомир хотят наладить производство двух видов БПЛА: дрона-камикадзе, и беспилотника многоразового использования, оборудованного системой сброса боеприпаса.
"Начав с собственных сбережений, мы привлекли волонтерские средства, и сейчас мы собрали уже на 4 дрона для нашей бригады", — говорит подполковник. "Если неравнодушные украинцы будут помогать, то будет работать не только Радомир — у нас есть группа энтузиастов, проживающих в разных городах Украины и готовых присоединиться к проекту", — добавляет он.
Ранее Фокус рассказывал, что изобретатель из Луцка делает дроны и РЭБ-пушки для ВСУ. Василий Цапюк создал для украинских военных уже около десятка приборов, которые должны им облегчить выполнение боевых задач на фронте.