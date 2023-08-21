Юный сын военного собрал сверхдешевый дрон для ВСУ: поможет уничтожать оккупантов (фото)

Беспилотники Rama Drones Радомира Тютюнника стоят втрое дешевле аналогов, но могут атаковать ВС РФ гранатами или тяжелыми минами.

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Подполковник Воздушных сил Украины Александр Тютюнник и его боевая бригада получат первый дрон, который за свои личные деньги и пожертвования собрал его сын – 16-лентий Радомир, сообщает "Армія Інформ". Военнослужащий вместе с зятем были в самых горячих точках с начала войны, в том числе обороняли родной Харьков, именно тогда он рассказал сыну о важности дронов в современных войнах.

По словам отца юного изобретателя, на производство первого дрона у Радомира ушло три недели. А если конкретнее — три недели ждали из Китая комплектующие, и еще 3 часа Радомир собирал и программировал беспилотник. Главное преимущество Rama Drones Радомира Тютюнника – его себестоимость — он значительно дешевле всех известных уже готовых FPV-дронов. Если готовый Mavic стоит от $1000 (36,8 тыс. грн), то дрон Радомира обходится от 10 до 15 тысяч гривен.

Самодельные дроны Радомира значительно дешевле готовых DJI Mavic Фото: "Армия Информ"

Первые деньги на первый готовый дрон юноша заработал сам, так же помогли пожертвования украинцев. Mavic, купленный Радомиром, теперь работает в группе инструкторов по боевой подготовке — с его помощью они обучают личный состав на занятиях по тактике. Позже парень дождался запчастей и собрал свой самодельный FPV-дрон, который сейчас проходит его летные испытания с полезной нагрузкой.

"Чем больше полезная нагрузка, тем соответственно, меньше дальность применения, — объясняет Александр Тютюнник. — К примеру, с самым легким боеприпасом, гранатой типа ВОГ, наш дрон способен преодолевать расстояние до 10 километров, с тяжелой, 82-миллиметровой минометной миной — километров 5-7".

Александр и Радомир хотят наладить производство двух видов БПЛА: дрона-камикадзе, и беспилотника многоразового использования, оборудованного системой сброса боеприпаса.

"Начав с собственных сбережений, мы привлекли волонтерские средства, и сейчас мы собрали уже на 4 дрона для нашей бригады", — говорит подполковник. "Если неравнодушные украинцы будут помогать, то будет работать не только Радомир — у нас есть группа энтузиастов, проживающих в разных городах Украины и готовых присоединиться к проекту", — добавляет он.

Сейчас дрон прорходит испытания с полезной нагрузкой Фото: "Армия Информ"

Ранее Фокус рассказывал, что изобретатель из Луцка делает дроны и РЭБ-пушки для ВСУ. Василий Цапюк создал для украинских военных уже около десятка приборов, которые должны им облегчить выполнение боевых задач на фронте.