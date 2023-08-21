Юний син військового зібрав наддешевий дрон для ЗСУ: допоможе знищувати окупантів (фото)
Безпілотники Rama Drones Радомира Тютюнника коштують утричі дешевше аналогів, але можуть атакувати ЗС РФ гранатами або важкими мінами.
Підполковник Повітряних сил України Олександр Тютюнник і його бойова бригада отримають перший дрон, який за свої особисті гроші та пожертви зібрав його син — 16-лентий Радомир, повідомляє "Армія Інформ". Військовослужбовець разом із зятем були в найгарячіших точках від початку війни, зокрема обороняли рідний Харків, саме тоді він розповів синові про важливість дронів у сучасних війнах.
За словами батька юного винахідника, на виробництво першого дрона у Радомира пішло три тижні. А якщо конкретніше — три тижні чекали з Китаю комплектуючі, і ще 3 години Радомир збирав і програмував безпілотник. Головна перевага Rama Drones Радомира Тютюнника — його собівартість — він значно дешевший за всі відомі вже готові FPV-дрони. Якщо готовий Mavic коштує від $1000 (36,8 тис. грн), то дрон Радомира обходиться від 10 до 15 тисяч гривень.
Перші гроші на перший готовий дрон юнак заробив сам, так само допомогли пожертви українців. Mavic, куплений Радомиром, тепер працює в групі інструкторів з бойової підготовки — з його допомогою вони навчають особовий склад на заняттях з тактики. Пізніше хлопець дочекався запчастин і зібрав свій саморобний FPV-дрон, який зараз проходить його льотні випробування з корисним навантаженням.
"Що більше корисне навантаження, то, відповідно, менша дальність застосування, — пояснює Олександр Тютюнник. — Наприклад, із найлегшим боєприпасом, гранатою типу ВОГ, наш дрон здатний долати відстань до 10 кілометрів, із важкою, 82-міліметровою мінометною міною — кілометрів 5-7".
Олександр і Радомир хочуть налагодити виробництво двох видів БПЛА: дрона-камікадзе, і безпілотника багаторазового використання, обладнаного системою скидання боєприпасу.
"Почавши з власних заощаджень, ми залучили волонтерські кошти, і наразі ми зібрали вже на 4 дрони для нашої бригади", — каже підполковник. "Якщо небайдужі українці допомагатимуть, то працюватиме не лише "Радомир" — ми маємо групу ентузіастів, які мешкають у різних містах України та готові долучитися до проєкту", — додає він.
Раніше Фокус розповідав, що винахідник з Луцька робить дрони та РЕБ-гармати для ЗСУ. Василь Цапюк створив для українських військових уже близько десятка приладів, які мають їм полегшити виконання бойових завдань на фронті.