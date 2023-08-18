"Васильоборонпром": винахідник із Луцька робить дрони та РЕБ-гармати для ЗСУ (відео)

На рахунку винахідника і його команди вже десятки різних типів виробів, які вже допомагають українським військовим на передовій.

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Винахідник із Луцька Василь Цапюк створив для українських військових уже близько десятка приладів, що мають їм полегшити виконання бойових завдань на фронті. Про це йдеться в сюжеті "5 каналу", який вийшов в ефір у четвер, 17 серпня.

За винахідливість і високу продуктивність військові дали Василю Цапюку прізвисько "Васильоборонпром". Чоловік налагодив складання своїх винаходів не тільки в різних регіонах України, а й за її межами. Більшість необхідних компонентів виготовляється за допомогою 3D-принтерів, а файлами для друку команда обмінюється один з одним за допомогою електронних носіїв.

"Ми не віддаємо повністю весь процес в одні руки для того, щоб убезпечити себе і людину відповідно", — пояснив Цапюк журналістам.

Українець показав журналістам кілька своїх винаходів. Перший із них — це квадракоптер, виготовлений за допомогою 3D-друку, до Цапюка такого в Україні ніхто не робив. Семидюймовий дрон винахідник і його команда ще тестуватимуть, у майбутньому вони хочуть повністю відмовитися від іноземних компонентів і перейти на вітчизняні деталі.

Також команда розробила корпуси до кумулятивних снарядів: їх передають військовим, а ті безпосередньо на місці дислокації наповнюють їх вибухівкою і скидають на окупантів за допомогою дронів. У цеху у Василя також друкують рукоятки для антидронових рушниць, які вже допомогли знешкодити багато російських безпілотників.

Ще один інженерний винахід Василя та його команди — антидронова рушниця "Мавка", стійка до впливу вологи, витримує сильні удари та важить лише кілька кілограмів. Собівартість найпростішої версії — 60 тисяч гривень, і це найнижча ціна на світовому ринку сьогодні, запевняє розробник.

Нагадаємо, на початку серпня ми писали про те, що для ЗСУ створили роботизовану платформу для кулемета і підвезення патронів. Нова технічна розробка для ЗСУ допоможе бійцям вести бій дистанційно: для цього встановлять кулемет на платформу і підберуться до позицій ЗС РФ.

А в середині липня стало відомо, що винахідники із ЗСУ тестують наземні дрони з мінами в Київській області. Ентузіаст і ексвійськовослужбовець Євген Гнатюк разом із колегами тестував протитанкові міни на дистанційно керованих засобах пересування.