Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна

Винахідники із ЗСУ тестують наземні дрони з мінами в Київській області, — ЗМІ (фото)

Ентузіасти тестують наземні дрони з мінами
Фото: Sky News | Ентузіасти тестують наземні дрони з мінами в польових умовах

Винахідник і ексвійськовослужбовець Євген Гнатюк разом із колегами тестував протитанкові міни на дистанційно керованих засобах пересування.

Related video

Колишні військовослужбовці проводять тестування наземних дронів у Київській області. Про це повідомляє Sky News.

Винахідник та ексвійськовослужбовець Сил оборони України Євген Гнатюк разом із колегами розміщав протитанкові міни на керований дистанційно засіб пересування під час тестування в польових умовах.

Тестування наземних дронів Fullscreen
Тестування наземних дронів
Тестування наземних дронів Fullscreen
Тестування наземних дронів
Тестування наземних дронів Fullscreen
Тестування наземних дронів
Тестування наземних дронів
Тестування наземних дронів
Тестування наземних дронів

Нагадаємо, що український дрон знищив "око мордора" на Херсонському напрямку. ЗСУ спопелили "Муром-П" російських військ. Про це 13 липня розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram-каналі. ЗС РФ розгорнули комплекс дальнього візуального спостереження і відстежували переміщення українських сил 24/7.

Іноді українським військам вдавалося ліквідувати одразу кілька таких систем. Як у випадку з атакою, що провели військовослужбовці підрозділу "Крила" військової розвідки за допомогою дронів-камікадзе. Тоді було знищено чотири "Муроми". Про це повідомив заступник голови комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін 13 липня.

Зі свого боку, напередодні, 12 липня, ЗМІ повідомили, що Народно-визвольна армія Китаю випробувала морські дрони для боротьби з мінами і готується до потенційного протистояння з американськими військами.