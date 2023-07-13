Изобретатели из ВСУ тестируют наземные дроны с минами в Киевской области, — СМИ (фото)

Изобретатель и экс-военнослужащий Евгений Гнаток вместе с коллегами тестировал противотанковые мины на дистанционно управляемых средствах передвижения.

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Бывшие военнослужащие проводят тестирование наземных дронов в Киевской области. Об этом сообщает Sky News.

Изобретатель и экс-военнослужащий Сил обороны Украины Евгений Гнаток вместе с коллегами размещает противотанковые мины на управляемое дистанционно средство передвижения во время тестирования в полевых условиях.

Тестирование наземных дронов Тестирование наземных дронов Тестирование наземных дронов

Напомним, что украинский дрон уничтожил "глаз мордора" на Херсонском направлении. ВСУ испепелили "Муром-П" российских войск. Об этом 13 июля рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram-канале. ВС РФ развернули комплекс дальнего визуального наблюдения и отслеживали перемещения украинских сил 24/7.

Иногда украинским войскам удавалось ликвидировать сразу несколько таких систем. Как в случае с атакой, которую провели военнослужащие подразделения "Крила" военной разведки с помощью дронов-камикадзе и ликвидировали сразу четыре "Мурома". Об этом сообщил замглавы комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин 13 июля.

В свою очередь, накануне, 12 июля, СМИ сообщили, что Народно-освободительная армия Китая испытала морские дроны для борьбы с минами и готовится к потенциальному противостоянию с американскими войсками.