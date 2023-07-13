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Военный Фокус Российско-украинская война

Изобретатели из ВСУ тестируют наземные дроны с минами в Киевской области, — СМИ (фото)

Энтузиасты тестируют наземные дроны с минами
Фото: Sky News | Энтузиасты тестируют наземные дроны с минами в полевых условиях

Изобретатель и экс-военнослужащий Евгений Гнаток вместе с коллегами тестировал противотанковые мины на дистанционно управляемых средствах передвижения.

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Бывшие военнослужащие проводят тестирование наземных дронов в Киевской области. Об этом сообщает Sky News.

Изобретатель и экс-военнослужащий Сил обороны Украины Евгений Гнаток вместе с коллегами размещает противотанковые мины на управляемое дистанционно средство передвижения во время тестирования в полевых условиях.

Тестирование наземных дронов Fullscreen
Тестирование наземных дронов
Тестирование наземных дронов Fullscreen
Тестирование наземных дронов
Тестирование наземных дронов Fullscreen
Тестирование наземных дронов
Тестирование наземных дронов
Тестирование наземных дронов
Тестирование наземных дронов

Напомним, что украинский дрон уничтожил "глаз мордора" на Херсонском направлении. ВСУ испепелили "Муром-П" российских войск. Об этом 13 июля рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram-канале. ВС РФ развернули комплекс дальнего визуального наблюдения и отслеживали перемещения украинских сил 24/7.

Иногда украинским войскам удавалось ликвидировать сразу несколько таких систем. Как в случае с атакой, которую провели военнослужащие подразделения "Крила" военной разведки с помощью дронов-камикадзе и ликвидировали сразу четыре "Мурома". Об этом сообщил замглавы комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин 13 июля.

В свою очередь, накануне, 12 июля, СМИ сообщили, что Народно-освободительная армия Китая испытала морские дроны для борьбы с минами и готовится к потенциальному противостоянию с американскими войсками.