Готовится дать отпор США: армия Китая испытала в деле морские дроны против мин

Беспилотники должны обнаруживать угрозы в море с помощью встроенных гидролокаторов, а затем передавать данные главному кораблю-тральщику.

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Морские силы армии Китая провели учения в Желтом море и применили необычный подход к разминированию: объединили автономные дроны-тральщики и с обычными кораблями, управляемые военными, сообщает Bulgarianmilitary, ссылаясь на Центральное телевидение Китая (ССTV). Эти военные учения заслуживают особого внимания, учитывая заявленное США намерение установить морские мины против Китая, говорят военные эксперты.

Учения НОАК включали смоделированный сценарий, когда вражеские морские мины были обнаружены вблизи китайских военных кораблей. Задача состояла в том, чтобы эффективно нейтрализовать эти минные угрозы.

Согласно репортажу государственного CCTV, флотилия, состоящая из пилотируемого тральщика Huimin, двух дронов-тральщиков и двух моторных лодок, быстро заняла позицию. Беспилотники, работающие дистанционно, шли впереди. Корабли-беспилотники активировали гидролокаторы бокового обзора, обнаруживая подводные угрозы и передавая данные в режиме реального времени в боевую систему главного тральщика. Как только морские мины были идентифицированы и занесены в каталог, Huimin запустил механизм для обезвреживания мин.

Дроны-тральщики приступают к разминированию Фото: Global Times

Китайский военный эксперт Сун Чжунпин предполагает, что беспилотные корабли будут играть важную роль в будущих военно-морских войнах. Они способны выполнять несколько миссий, включая разведку, преодоление препятствий и атаку. Сун также отметил, что Китай является мировым лидером в разработке беспилотных кораблей.

В целом, военные эксперты считают, что эти учения в Желтом море стали ответом на недавнее предложение командующего ВМС США Виктора Дуэноу об активизации минирования вод в Желтом море и дельте Жемчужной реки для сдерживания КНР. А в прошлом году Тайвань ввел в эксплуатацию дополнительные минные заградители для защиты от материкового Китая.

Ранее Фокус писал, что Китай активно развивает "Общий ИИ": хотят сделать нейросеть, которая сравнится с человеком. Китайские ученые за последние несколько лет провели рекордное количество исследований на эту тему, стремясь сделать страну лидером в области ИИ.