Готується дати відсіч США: армія Китаю випробувала морські дрони проти мін

Безпілотники мають виявляти загрози в морі за допомогою вбудованих гідролокаторів, а потім передавати дані головному кораблю-тральщику.

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Морські сили армії Китаю провели навчання в Жовтому морі та застосували незвичний підхід до розмінування: об'єднали автономні дрони-тральщики зі звичайними кораблями, керованими військовими, повідомляє Bulgarianmilitary, посилаючись на Центральне телебачення Китаю (ССТV). Ці військові навчання заслуговують на особливу увагу з огляду на заявлений США намір встановити морські міни проти Китаю, кажуть військові експерти.

Навчання НВАК включали змодельований сценарій, коли ворожі морські міни були виявлені поблизу китайських військових кораблів. Завдання полягало в тому, щоб ефективно нейтралізувати ці мінні загрози.

Згідно з репортажем державного CCTV, флотилія, що складається з пілотованого тральщика Huimin, двох дронів-тральщиків і двох моторних човнів, швидко зайняла позицію. Безпілотники, що працюють дистанційно, йшли попереду. Кораблі-безпілотники активували гідролокатори бічного огляду, виявляючи підводні загрози і передаючи дані в режимі реального часу в бойову систему головного тральщика. Щойно морські міни були ідентифіковані та занесені в каталог, Huimin запустив механізм для знешкодження мін.

Дрони-тральщики приступають до розмінування Фото: Global Times

Китайський військовий експерт Сун Чжунпін припускає, що безпілотні кораблі відіграватимуть важливу роль у майбутніх військово-морських війнах. Вони здатні виконувати кілька місій, включно з розвідкою, подоланням перешкод і атакою. Сун також зазначив, що Китай є світовим лідером у розробці безпілотних кораблів.

Загалом військові експерти вважають, що ці навчання в Жовтому морі стали відповіддю на нещодавню пропозицію командувача ВМС США Віктора Дуеноу щодо активізації мінування вод у Жовтому морі та дельті Перлової річки для стримування КНР. А минулого року Тайвань ввів в експлуатацію додаткові мінні загороджувачі для захисту від материкового Китаю.

Раніше Фокус писав, що Китай активно розвиває "Загальний ШІ": хочуть зробити нейромережу, яка зрівняється з людиною. Китайські вчені за останні кілька років провели рекордну кількість досліджень на цю тему, прагнучи зробити країну лідером у галузі ШІ.