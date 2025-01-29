Наземний дрон Sirko-S1 отримав незвичайний модуль: як він допоможе ЗСУ (відео)

Інноваційний модуль TROPA дає змогу роботу Sirko-S1 розчищати шлях для піхоти і техніки за допомогою ракети і шнура.

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Компанія SkyLab UA розробила для своєї наземної роботизованої платформи Sirko-S1 дистанційний модуль для розмінування TROPA, що дає змогу розчищати шлях довжиною до 150 метрів. Про це пише портал dev.ua.

Sirko-S1 отримав модуль для розмінування

Повідомляється, що TROPA може дистанційно створювати для піхоти або техніки безпечні проходи завширшки 60 см. Таким чином модуль мінімізує ризики для життя саперів і військовослужбовців, а також зменшує витрати на традиційні методи розмінування.

Sirko-S1 з модулем TROPA працює так: оператор виводить дрон на позицію для запуску, враховуючи напрямок вітру і рельєф, щоб шнур розмотувався правильно. Далі потрібно запустити ракету через пульт дистанційного керування. Ракета стартує з пускової установки і починає розмотувати шнур довжиною 150 метрів.

Після цього парашутна система розкривається, стабілізує ракету і шнур, формуючи рівну лінію на землі. За 10 секунд шнур детонує й утворює стежку завширшки 60 см і завглибшки до 5 см, якою можна безпечно пройти.

"Наземних дронів-розмінувальників, що працюють саме за таким принципом, в Україні та світі немає, лише повноцінні бойові машини на кшталт УР77 або Miclic. Наш винахід дає змогу бути мобільними, швидкими, мінімізувати безпосередню присутність особового складу в зоні ураження ворогом, при цьому створювати безпечні розміновані проходи у відносно дешевий спосіб", — заявили в SkyLab UA.

Нагадаємо, раніше голова наглядової ради SkyAssist Ігор Криничко розповів Фокусу, що компанія розробляє засоби для перехоплення ворожих розвідувальних дронів на базі безпілотників Sirko.

Також повідомлялося, що компанія SkyLab створила універсальний пульт для управління різними роботизованими платформами, який підходить не для одного конкретного робота, а для різних моделей.