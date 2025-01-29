Наземный дрон Sirko-S1 получил необычный модуль: как он поможет ВСУ (видео)

Инновационный модуль TROPA позволяет роботу Sirko-S1 расчищать путь для пехоты и техники с помощью ракеты и шнура.

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Компания SkyLab UA разработала для своей наземной роботизированной платформы Sirko-S1 дистанционный модуль для разминирования TROPA, позволяющий расчищать путь длиной до 150 метров. Об этом пишет портал dev.ua.

Sirko-S1 получил модуль для разминирования

Сообщается, что TROPA может дистанционно создавать для пехоты или техники безопасные проходы шириной 60 см. Таким образом модуль минимизирует риски для жизни саперов и военнослужащих, а также уменьшает затраты на традиционные методы разминирования.

Sirko-S1 с модулем TROPA работает следующим образом: оператор выводит дрон на позицию для запуска, учитывая направление ветра и рельеф, чтобы шнур разматывался правильно. Далее нужно запустить ракету через пульт дистанционного управления. Ракета стартует с пусковой установки и начинает разматывать шнур длиной 150 метров.

После этого парашютная система раскрывается, стабилизирует ракету и шнур, формируя ровную линию на земле. Спустя 10 секунд шнур детонирует и образует тропу шириной 60 см и глубиной до 5 см, по которой можно безопасно пройти.

"Наземных дронов-разминировщиков, работающих именно по такому принципу в Украине и мире нет, только полноценные боевые машины по типу УР77 или Miclic. Наше изобретение позволяет быть мобильными, быстрыми, минимизировать непосредственное присутствие личного состава в зоне поражения врагом, при этом создавать безопасные разминированные проходы относительно дешевым способом", — заявили в SkyLab UA.

Напомним, ранее председатель наблюдательного совета SkyAssist Игорь Криничко рассказал Фокусу, что компания разрабатывает средства для перехвата вражеских разведывательных дронов на базе беспилотников Sirko.

Также сообщалось, что компания SkyLab создала универсальный пульт для управления различными роботизированными платформами, который подходит не для одного конкретного робота, а для разных моделей.