Китай активно розвиває "Спільний ШІ": хочуть зробити нейромережу, яка зрівняється з людиною

Китайські вчені за останні кілька років провели рекордну кількість досліджень на цю тему, прагнучи зробити країну лідером у галузі ШІ.

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За даними аналітичного Центру безпеки та нових технологій (CSET), китайські дослідники опублікували 850 статей, що стосуються загального штучного інтелекту (AGI) у період з 2018 по 2022 рік, повідомляє The Register. Це, на думку аналітиків, чітко вказує на те, що Пекін прагне створити "мислячу нейромережу", яка за своїми можливостями зрівняється з людьми.

На сьогодні у сфері штучного інтелекту існують три градації рівнів його розвитку:

Вузький або слабкий штучний інтелект (ВШІ) — це сучасний вид ШІ, який спеціалізується на одній або кількох конкретних завданнях, наприклад, розпізнавання осіб, переклад текстів або генерації зображень. ВШІ не може самостійно навчатися і вимагає від людей постійного інформаційного "підживлення".

Загальний або сильний штучний інтелект (ЗШІ) – це вид ШІ, який може виконувати будь-яке інтелектуальне завдання з людською ефективністю. ЗШІ може самостійно вчитися, розмірковувати, планувати та вирішувати проблеми. ЗШІ ще немає, але він є метою багатьох дослідників у світі.

Надінтелект або надштучний інтелект (НШІ) — це гіпотетичний вид ШІ, який перевершує людський інтелект у всіх аспектах. НШІ може створювати нові знання, винаходи та технології без людської участі. Вважається, що надштучний штучний інтелект може виникнути внаслідок інтелектуального прориву ЗШІ.

Так ось, за даними CSET Китай зараз активно працює саме над другим варіантом розвитку нейромереж, тим самим "кидаючи виклик" новим глобальним нормам, наголошуючи на необхідності серйозної програми моніторингу з відкритим вихідним кодом, яка послужить основою для охоплення та пом'якшення наслідків таких розробок.

Центр став уважно відстежувати роботи китайських вчених після того, як у 2017 році Китай опублікував документ під назвою "План розвитку штучного інтелекту нового покоління". Одна з цілей цього плану — "створити перевагу Китаю як першопрохідника у розвитку ШІ".

У звіті CSET говориться, що цей план успішно просувається, зазначаються університети, які зробили найбільший внесок у зусилля по ЗШІ, і наголошується, що п'ятьма з найплідніших джерел досліджень ЗШІ є установи, розташовані в Пекіні. Звіт заснований на вивченні наукових праць, що стосуються дюжини відповідних технологій, у ході якого було виявлено 500 досліджень, що стосуються "повсякденних додатків ШІ", а також "значний обсяг досліджень щодо технологій-попередників ЗШІ". Це сигналізує, що інтерес КНР до загального штучного інтелекту дуже серйозний.

Аналітики центру закликають західних політиків серйозно поставитися до таких планів Китаю і не припуститися помилки, відомої як "ракетний розрив". Це історичний приклад, як у 60-х роках минуло століття США недооцінили можливості СРСР ракетобудуванні вважаючи, що там ракетні технології недостатньо розвинені. В результаті СРСР став першим, хто запустив у космос людину, назавжди "застовпивши" собі звання "підкорювачів Космосу".

Раніше Фокус повідомляв, що удар США по чіпах не спрацював. Китай продовжує збільшувати закупівлі процесорів для розробки штучного інтелекту.