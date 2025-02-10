ВМС США розгорнуть передові морські безпілотники MCM: як їх застосовуватимуть

Новий морський дрон із дизельним двигуном можна буде запускати з берега, прибережного бойового корабля або іншого судна.

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ВМС США уклали низку контрактів у рамках Програми виконавчого управління з безпілотних і малих бойових кораблів (PEO USC), зокрема з компанією Bollinger Shipyards на поставку деталей безпілотного катера для протимінного захисту (MCM), який, як очікується, буде завершено у вересні 2025 року. Про це йдеться на офіційному сайті ВМС США.

Повідомляється, що згаданий апарат MCM являє собою морський безпілотник із дизельним двигуном, який можна буде запускати з берега, прибережного бойового корабля (LCS) або іншого судна.

Модульна конструкція катера дає змогу інтегрувати його з кількома системами доставки корисного навантаження, які виконують місії МСМ, включно з траленням мін, пошуком мін і нейтралізацією мін.

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У рамках контракту з компанією Bollinger Shipyards на 7,7 млн доларів ВМС США закуплять елементи, необхідні для удосконалення морського дрона MCM на основі результатів експлуатаційних випробувань.

"Ці контракти мають вирішальне значення для забезпечення того, щоб LCS ВМС були оснащені найпередовішими і найнадійнішими засобами протимінної боротьби", — сказав контр-адмірал Кевін Сміт, виконавчий директор програми PEO USC.

Нагадаємо, американська корпорація Textron Systems оголосила про випуск сімейства багатоцільових автономних морських надводних суден Tsunami, створених для Міністерства оборони США та його союзників.

Також повідомлялося, що Сили оборони України отримали компактні річкові безпілотники Black Widow 2, які можуть виконувати логістичні, розвідувальні та бойові завдання.