ВМС США развернут передовые морские беспилотники MCM: как их будут применять

Новый морской дрон с дизельным двигателем можно будет запускать с берега, прибрежного боевого корабля или другого судна.

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ВМС США заключили ряд контрактов в рамках Программы исполнительного управления по беспилотным и малым боевым кораблям (PEO USC), в частности с компанией Bollinger Shipyards на поставку деталей беспилотного катера для противоминной защиты (MCM) который, как ожидается, будет завершен в сентябре 2025 года. Об этом говорится на официальном сайте ВМС США.

Сообщается, что упомянутый аппарат MCM являет собой морской беспилотник с дизельным двигателем, который можно будет запускать с берега, прибрежного боевого корабля (LCS) или другого судна.

Модульная конструкция катера позволяет интегрировать его с несколькими системами доставки полезной нагрузки, которые выполняют миссии МСМ, включая траление мин, поиск мин и нейтрализацию мин.

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В рамках контракта с компанией Bollinger Shipyards на 7,7 млн ​​долларов ВМС США закупят элементы, необходимые для усовершенствования морского дрона MCM на основе результатов эксплуатационных испытаний.

"Эти контракты имеют решающее значение для обеспечения того, чтобы LCS ВМС были оснащены самыми передовыми и надежными средствами противоминной борьбы", — сказал контр-адмирал Кевин Смит, исполнительный директор программы PEO USC.

Напомним, американская корпорация Textron Systems объявила о выпуске семейства многоцелевых автономных морских надводных судов Tsunami, созданных для Министерства обороны США и его союзников.

Также сообщалось, что Силы обороны Украины получили компактные речные беспилотники Black Widow 2, которые могут выполнять логистические, разведывательные и боевые задачи.